nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

В России наблюдается недостаток комплектующих для ремонта бытовой техники

11 мая 2023, 11:08
Недостаток комплектующих для ремонта бытовой техники европейских брендов наблюдается в России.

Сотрудники трех ремонтных структур подтверждают затруднения в поиске электронных блоков управления для стиральных и посудомоечных машин, особенно для умных устройств, которые были куплены два-три года назад. Несмотря на то, что есть китайские аналоги, они не всегда работают надежно, поэтому сотрудники ремонтных организаций не могут предсказать, когда необходимые детали станут доступны, пишут Известия. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, подтверждает, что некоторые запчасти Bosch поставляются из Европы, а также отмечает проблемы с поставкой электроники для Siemens.

Подпишитесь
Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?
Сегодня, 07:15
Книги, нижнее белье, посуда — чем делятся тюменцы друг с другом
Сегодня, 07:58
В Ишиме нашли тело девушки в реке
Сегодня, 12:22
Путин поддержал выдвижение Александра Моора на выборах и не стал обсуждать пожары
Сегодня, 11:16
«Последствий на десятки лет»: переживут ли пожары лесные животные
Сегодня, 10:49
Тюменцам рассказали о возможности купить новостройку без кредитов и переплат
Сегодня, 06:30