В России наблюдается недостаток комплектующих для ремонта бытовой техники

Сотрудники трех ремонтных структур подтверждают затруднения в поиске электронных блоков управления для стиральных и посудомоечных машин, особенно для умных устройств, которые были куплены два-три года назад. Несмотря на то, что есть китайские аналоги, они не всегда работают надежно, поэтому сотрудники ремонтных организаций не могут предсказать, когда необходимые детали станут доступны, пишут Известия. Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group, подтверждает, что некоторые запчасти Bosch поставляются из Европы, а также отмечает проблемы с поставкой электроники для Siemens.