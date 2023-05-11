В Новом Уренгое откроют госфонд «Защитники Отечества» для поддержки бойцов СВО

Сотрудники учреждения смогут помочь бойцам и их семьям получить юридические и психологические консультации, решить вопросы в сфере социального обслуживания, занятости и здравоохранения. Также там будет оборудован пункт проката технических средств реабилитации и пространство для встреч ветеранов.