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В Новом Уренгое откроют госфонд «Защитники Отечества» для поддержки бойцов СВО

11 мая 2023, 10:01
Фото: отделение госфонда «Защитники Отечества»
В Новом Уренгое откроют отделение государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». В учреждении помогут бойцам и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сотрудники учреждения смогут помочь бойцам и их семьям получить юридические и психологические консультации, решить вопросы в сфере социального обслуживания, занятости и здравоохранения. Также там будет оборудован пункт проката технических средств реабилитации и пространство для встреч ветеранов.

Отделение фонда «Защитники Отечества» в Новом Уренгое, крупнейшем городе Ямала, будет ближе и удобнее жителям восточной части региона. Специалисты смогут координировать работу с бойцами и их родными из соседних территорий. Очень важно, чтобы помощь всегда была рядом, — подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Открытие центра в газовой столице планируется этим летом. Это будет второе отделение на Ямале. Первое начнет работать в Салехарде уже 1 июня. Сейчас для него ожидают поставку оборудования.

С 15 по 18 мая на Ямале первые 20 координаторов пройдут специализированное обучение. В их число вошли опытные волонтеры, участники СВО, неравнодушные граждане и сотрудники социальной сферы. Они ознакомятся с основными аспектами работы с гражданами по предоставлению мер поддержки.

Создание таких оборудованных отделений в крупных городах позволит оказывать помощь участникам СВО и их семьям в более комфортной обстановке. При этом социальные координаторы будут работать во всех муниципалитетах региона. Они будут размещаться на базе местных органов соцзащиты и государственных организаций соцобслуживания, — пояснила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.
#Анастасия Стрежнева#СВО#Новый Уренгой#Тюменская область#Бойцы#Дмитрий Артюхов#Юридическая консультация#Психологическая помощь
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