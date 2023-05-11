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В Ишиме нашли тело девушки в реке

11 мая 2023, 12:22

Тело девушки нашли в реке в Ишиме

Водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования накануне, 10 мая, обнаружили в реке Ишим тело девушки. По предварительным данным, погибшей может быть пропавшая 27 апреля в Ишиме 27-летняя Валентина Толстова.
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Тюмень
«Тело девушки было найдено в реке Ишим. Принадлежит ли оно Валентине Толстовой — пока неизвестно. Этим занимается полиция», — пояснили «Нашему Городу» в Ишимском поисково-спасательном отряде.

Направлен запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской области были прекращены поиски пропавшей две недели назад Валентины Толстовой. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о том, что она найдена мертвой.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ТОСЭР#Поиск#Поиск человека#Поиски пропавших#Тюмень#Тюменская область
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