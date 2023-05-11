В Ишиме нашли тело девушки в реке

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
«Тело девушки было найдено в реке Ишим. Принадлежит ли оно Валентине Толстовой — пока неизвестно. Этим занимается полиция», — пояснили «Нашему Городу» в Ишимском поисково-спасательном отряде.
Направлен запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюменской области были прекращены поиски пропавшей две недели назад Валентины Толстовой. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о том, что она найдена мертвой.