В Думе состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Тюмени»

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Михаил Колосов - Заслуженный учитель РФ, почти 40 лет он является бессменным директором гимназии №1 - старейшего образовательного учреждения Тюмени. Под его руководством оно прошло путь от средней школы до гимназии, известной за пределами областного центра. По инициативе Михаила Колосова были открыты первые в Тюмени профильные классы, разработана и эффективно развивается программа «Родители», направленная на интеграцию родителей в образовательное пространство. Выпускники учреждения уверенно показывают высокие результаты на государственных экзаменах, педагоги гимназии регулярно участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах.
Заместитель председателя Тюменской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Осипов убежден, что Михаил Колосов достоин звания Почетный гражданин города Тюмени.
Это человек, хорошо известный нашему городу. Через Михаила Александровича прошли десятки тысяч выпускников, среди его воспитанников представители самых разных профессий: ученые, врачи, управленцы, спортсмены и многие другие. Вся жизнь Михаила Александровича посвящена служению людям и Тюмени, - сказал Дмитрий Осипов.
Он напомнил, что Михаил Колосов активно занимается общественной работой. В Тюменской городской Думе VI созыва он являлся членом постоянной комиссии по социальной политике и городскому самоуправлению, участвовал в разработке нормотворческих инициатив.
Мы начали активно взаимодействовать с Михаилом Александровичем в 2018 году. Очень благодарен ему за напутствия, они пригодились в решении проблем горожан, которые обращались к нам за помощью, - поделился депутат от фракции ЛДПР Евгений Бакро.
Достойным высшего муниципального поощрения считает Михаила Колосова руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов. «Он прошел большой путь от учителя до директора одного из лучших образовательных учреждений города. Безусловно, мы с коллегами по партии поддерживаем его кандидатуру», - прокомментировал он.
Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Владимир Гороховцев отметил вклад Михаила Колосова в воспитание нескольких поколений тюменцев. «Всю жизнь он трудится на благо нашего города, сложно переоценить то, что он делает для воспитания и образования юных горожан», - сказал он.
Такие люди – гордость тюменской земли, - считает заместитель главы города Артем Дяченко. - Горожане знают Михаила Александровича как профессионала, мудрого управленца, его уважает педагогическое сообщество, любят воспитанники, - заключил он.
Члены комиссии единогласно поддержали кандидатуру Михаила Колосова. Далее вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Тюмени» будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, тайное голосование состоится на 44-м заседании городской Думы в июне.