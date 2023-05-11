В Думе состоялось заседание комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Тюмени»

Михаил Колосов - Заслуженный учитель РФ, почти 40 лет он является бессменным директором гимназии №1 - старейшего образовательного учреждения Тюмени. Под его руководством оно прошло путь от средней школы до гимназии, известной за пределами областного центра. По инициативе Михаила Колосова были открыты первые в Тюмени профильные классы, разработана и эффективно развивается программа «Родители», направленная на интеграцию родителей в образовательное пространство. Выпускники учреждения уверенно показывают высокие результаты на государственных экзаменах, педагоги гимназии регулярно участвуют и побеждают в профессиональных конкурсах.