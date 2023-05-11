Тюменцы начали обращаться в больницы из-за запаха гари

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Врачи напоминают: для того, чтобы обезопасить себя от вредного влияния дыма, следует при выходе на улицу надевать защитные маски, не открывать в доме окна и двери, обязательно увлажнять воздух, делать влажную уборку в помещении.
Также следует пить больше чистой воды, промывать нос и полость рта несколько раз в день, принимать прохладный душ. Ношение контактных линз рекомендовано заменить очками.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти пояснили, откуда пришел сегодня утром запах дыма в областную столицу. Как выяснилось смог в город принес ветер из Курганской области — там действует лесной пожар в Шатровском районе. В настоящее время концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе в Тюмени превышена в 19,7 раза.