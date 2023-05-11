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Тюменцы начали обращаться в больницы из-за запаха гари

11 мая 2023, 07:56
Фото: 1MI

В тюменские медучреждения из-за смога обратились 7 пациентов

7 жителей Тюменской области обратились за помощью к медикам из-за смога за последние два дня. Пострадавшим тюменцам была оказана необходимая помощь.
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Тюмень

Врачи напоминают: для того, чтобы обезопасить себя от вредного влияния дыма, следует при выходе на улицу надевать защитные маски, не открывать в доме окна и двери, обязательно увлажнять воздух, делать влажную уборку в помещении.

Также следует пить больше чистой воды, промывать нос и полость рта несколько раз в день, принимать прохладный душ. Ношение контактных линз рекомендовано заменить очками.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти пояснили, откуда пришел сегодня утром запах дыма в областную столицу. Как выяснилось смог в город принес ветер из Курганской области — там действует лесной пожар в Шатровском районе. В настоящее время концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе в Тюмени превышена в 19,7 раза.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Смог#Дым#Врачи#Медицинская помощь#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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