Тюменцам рассказали о возможности купить новостройку без кредитов и переплат

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
При планировании покупки квартиры многие сталкиваются с отсутствием полной суммы на руках. В таких случаях приходится оформлять ипотеку и переплачивать банку проценты. Эксперты прогнозируют, что ставки вскоре вырастут и получить одобрение станет сложнее.
Тюменцам предлагается беспроцентная рассрочка на квартиры первой очереди в строящемся жилом комплексе «Корней». Жилье можно приобрести под 0% годовых, без скрытых комиссий и дополнительных платежей. Рассрочка предоставляется на период строительства дома.
Именно рассрочка помогает покупателям избежать лишних расходов, рассказала директор по продажам одного из ведущих тюменских застройщиков Анастасия Бахтиярова.
Конечно, на выплату полной суммы в случае с беспроцентной рассрочкой дается не так много времени, как при ипотечном кредитовании, но зато не придется переплачивать двойную или тройную сумму. Для инвесторов рассрочка тоже выгоднее, чем ипотека — пусть и с минимальными ставками, — подчеркнула плюсы такого метода эксперт Анастасия Бахтиярова.
Для оформления подобного займа необходимо внести 30% стоимости объекта недвижимости. Оставшаяся сумма вносится частями, при этом размер и график платежей застройщик готов рассмотреть индивидуально. Удобство отмечается и для тех, кто планирует продать старую жилплощадь или ждет получения маткапитала.
В рассрочку можно оформить квартиры разной площади и планировки: в первой очереди ЖК Корней есть студии и варианты с одной, двумя или тремя отдельными комнатами с просторной кухней-гостиной. В том числе — квартиры с террасами или эксплуатируемой крышей. Согласно плану новоселы должны получить ключи в 1 квартале 2024 года. Сейчас строительство идет даже с опережением срока.
Микрорайон активно строится. Здесь задумано строительство не только домов, но и ресторанов, кафе, магазинов, салонов красоты, фитнес-центров и спортивных кластеров. Также в двух шагах уже есть все необходимое для полноценной и насыщенной жизни: школы, детские сады, медцентры, кинотеатры, ТРК и зеленые парки. Это одна из самых удачных локаций для переезда в Тюмени. Первый шаг к покупке собственной новой квартиры можно сделать уже сейчас.
Застройщик ЖК «Корней» — АО «СЗ Твелл», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Реклама. Не является публичной офертой. Рассрочку предоставляет АО «Специализированный застройщик «Твелл». Срок рассрочки до 10.11.2023, ежемесячными платежами (последний месячный платеж разбивается на три платежа: каждые 10 дней).
АО СЗ «ТВЕЛЛ», kornei.ru.