Тюменцам рассказали о возможности купить новостройку без кредитов и переплат

Микрорайон активно строится. Здесь задумано строительство не только домов, но и ресторанов, кафе, магазинов, салонов красоты, фитнес-центров и спортивных кластеров. Также в двух шагах уже есть все необходимое для полноценной и насыщенной жизни: школы, детские сады, медцентры, кинотеатры, ТРК и зеленые парки. Это одна из самых удачных локаций для переезда в Тюмени. Первый шаг к покупке собственной новой квартиры можно сделать уже сейчас.