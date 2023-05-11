Тюменский филиал детского лагеря «Ребячья республика» пострадал от пожара

Под Тюменью из-за пожара пострадал филиал лагеря «Ребячья республика»

Детский лагерь расположен на Ирбитском тракте в 42 км от Тюмени. Сейчас его готовят к летней оздоровительной кампании, ущерб от пожара незначительный, сообщила в соцсети ВК директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Лариса Шилова.