Тюменский филиал детского лагеря «Ребячья республика» пострадал от пожара

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Ущерб понёс детский лагерь «Олимпийская Ребячка», его размер уточняется.
«Тысячи людей круглосуточно борются со стихией огня. На сегодня ситуация в лагерях спокойная», - отметила глава филиала детского учреждения.
На прошлой неделе детей, вожатых и педагогов двух лагерей эвакуировали в безопасное место. Всего было вывезено больше 320 детей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в районе Тобольского тракта горит садоводческое общество, данные о пожаре уточняются.