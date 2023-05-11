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Тюменский филиал детского лагеря «Ребячья республика» пострадал от пожара

11 мая 2023, 10:42
Фото: 1MI

Под Тюменью из-за пожара пострадал филиал лагеря «Ребячья республика»

Детский лагерь расположен на Ирбитском тракте в 42 км от Тюмени. Сейчас его готовят к летней оздоровительной кампании, ущерб от пожара незначительный, сообщила в соцсети ВК директор АНО ОДООЦ «Ребячья республика» Лариса Шилова.

Ущерб понёс детский лагерь «Олимпийская Ребячка», его размер уточняется.  

«Тысячи людей круглосуточно борются со стихией огня. На сегодня ситуация в лагерях спокойная», - отметила глава филиала детского учреждения.

На прошлой неделе детей, вожатых и педагогов двух лагерей эвакуировали в безопасное место. Всего было вывезено больше 320 детей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в районе Тобольского тракта горит садоводческое общество, данные о пожаре уточняются.

 

Около Тюмени в районе Тобольского тракта горит садоводческое общество
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар
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