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Тюменским добровольцам приходится самостоятельно тушить пожары

11 мая 2023, 19:01
Фото: 1MI

Тюменские добровольцы зачастую расчитывают только на себя при тушении пожаров

Тюменцы отмечают, что им самостоятельно приходится тушить некоторые пожары. В телеграме появился большой чат добровольцев (больше 5 тысяч человек), а в нашем канале местные жители жалуются на нехватку сотрудников МЧС.

Люди подвозят в зоны возгорания лопаты, бензопилы, топоры, бутыли с водой.

«Пожарным?! Вы серьезно? Мы 3 суток тушили пожары в разных точках города, и ни одного сотрудника не видели, всё тушат добровольцы и местные жители», - отметил подписчик тг-канала «Нашего города» Сергей В.

В интернете тюменцы активно делятся сообщениями о новых очагах возгорания.

Ранее «Наш город» сообщал, что пока дождей в Тюменской области ждать не приходится.

Масштабы лесных пожаров уже втрое превысили прошлогодние показатели
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#Александр Мязин#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Безопасность на дорогах#Дороги#МЧС
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