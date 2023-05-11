Тюменским добровольцам приходится самостоятельно тушить пожары

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:01
Updated Сегодня, 19:01
Люди подвозят в зоны возгорания лопаты, бензопилы, топоры, бутыли с водой.
«Пожарным?! Вы серьезно? Мы 3 суток тушили пожары в разных точках города, и ни одного сотрудника не видели, всё тушат добровольцы и местные жители», - отметил подписчик тг-канала «Нашего города» Сергей В.
В интернете тюменцы активно делятся сообщениями о новых очагах возгорания.
Ранее «Наш город» сообщал, что пока дождей в Тюменской области ждать не приходится.