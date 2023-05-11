Тюменским добровольцам приходится самостоятельно тушить пожары

Тюменские добровольцы зачастую расчитывают только на себя при тушении пожаров

Тюменцы отмечают, что им самостоятельно приходится тушить некоторые пожары. В телеграме появился большой чат добровольцев (больше 5 тысяч человек), а в нашем канале местные жители жалуются на нехватку сотрудников МЧС.

Сюжет Пожары в Тюменской области в 2023 году