Тюменские пожарные поблагодарили волонтеров за помощь в борьбе с огнем

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
«Сплоченность и неравнодушных жителей Тюменской области позволили победить сильные пожары в Салаирке, Успенке, Богандинском, Каскаре, Новоторманском, Каменке. Бороться с огнём всегда трудно, но в этом сезоне, ощущая позади себя такую мощную поддержку, понимаешь, что ты не один — нас много», — подчеркнули тюменские пожарные.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером огнеборцам удалось ликвидировать пожар в районе поселка Богандинский. Он действовал на протяжении нескольких дней. В настоящее время пожарные тушат лесные пожары в Успенском и Каменском муниципальных округах. Угрозы населенным пунктам нет.