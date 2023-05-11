Тюменские пожарные поблагодарили волонтеров за помощь в борьбе с огнем

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером огнеборцам удалось ликвидировать пожар в районе поселка Богандинский. Он действовал на протяжении нескольких дней. В настоящее время пожарные тушат лесные пожары в Успенском и Каменском муниципальных округах. Угрозы населенным пунктам нет.