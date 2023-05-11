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Тюменские пожарные поблагодарили волонтеров за помощь в борьбе с огнем

11 мая 2023, 05:49
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Пожарные Тюменской области поблагодарили волонтеров за помощь в борьбе с огнем

Противопожарная служба Тюменской области поблагодарила волонтеров и добровольцев за помощь в тушении пожаров на территории региона.
Сюжет
Тюмень
«Сплоченность и неравнодушных жителей Тюменской области позволили победить сильные пожары в Салаирке, Успенке, Богандинском, Каскаре, Новоторманском, Каменке. Бороться с огнём всегда трудно, но в этом сезоне, ощущая позади себя такую мощную поддержку, понимаешь, что ты не один — нас много», — подчеркнули тюменские пожарные.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером огнеборцам удалось ликвидировать пожар в районе поселка Богандинский. Он действовал на протяжении нескольких дней. В настоящее время пожарные тушат лесные пожары в Успенском и Каменском муниципальных округах. Угрозы населенным пунктам нет.

 

#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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