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Posted 11 мая 12:14

Published 11 мая 12:14

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

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Тюменская служба занятости поможет молодым специалистам пройти стажировку

11 мая 2023, 12:14
Фото: 1MI
Выпускники тюменских вузов и колледжей могут обратиться в кадровый центр «Работа России», специалисты которого помогут найти им подходящую работу или место для стажировки. О том, как работает механизм поддержки начинающим профессионалам, рассказали в дептруда Тюменской области.

Совсем скоро у выпускников вузов и колледжей начнется новый этап жизни — поиск первой работы. Для получения первого трудового стажа по полученной специальности тюменская служба занятости поможет пройти стажировку, чтобы набраться опыта и дополнить портфолио.

Стать участниками программы стажировки могут:

— выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;

— граждане, ищущие работу;

— студенты, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.

Продолжительность стажировки составляет не более 3-х месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера, а также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.

Свои вопросы можно задать в любом отделении кадрового центра «Работа России» Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: (3452) 42-62-48.

#Ирина Швецова
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