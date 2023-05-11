Тюменская служба занятости поможет молодым специалистам пройти стажировку

Posted 11 мая 12:14
Published 11 мая 12:14
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Совсем скоро у выпускников вузов и колледжей начнется новый этап жизни — поиск первой работы. Для получения первого трудового стажа по полученной специальности тюменская служба занятости поможет пройти стажировку, чтобы набраться опыта и дополнить портфолио.
Стать участниками программы стажировки могут:
— выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
— граждане, ищущие работу;
— студенты, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.
Продолжительность стажировки составляет не более 3-х месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера, а также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.
Свои вопросы можно задать в любом отделении кадрового центра «Работа России» Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: (3452) 42-62-48.