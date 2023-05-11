Смог в Тюмень принес ветер из Курганской области

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
«Очаги пожаров в окрестностях Тюмени задымлением городу не угрожают», — подчеркнули в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.
В социальных сетях тюменцы сообщают о сильном смоге в разным частых города. Горожане рекомендуют не выходить на улицу без маски — концентрация частиц PM2.5 в областной столице сейчас в 19.7 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 8 лесных и 11 ландшафтных пожаров площадью более 5,7 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.