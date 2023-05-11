nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Изображение материала

Смог в Тюмень принес ветер из Курганской области

11 мая 2023, 06:51
Фото: ЧС Тюмень

Тюмень накрыло дымом из Курганской области

Тюменские власти объяснили откуда в регион пришел едкий запах дыма. По данным инфоцентра правительства, задымление в Тюмени возникло из-за пожаров в Шатровском районе Курганской области.
Сюжет
Тюмень
«Очаги пожаров в окрестностях Тюмени задымлением городу не угрожают», — подчеркнули в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

В социальных сетях тюменцы сообщают о сильном смоге в разным частых города. Горожане рекомендуют не выходить на улицу без маски — концентрация частиц PM2.5 в областной столице сейчас в 19.7 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 8 лесных и 11 ландшафтных пожаров площадью более 5,7 тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дым#Смог#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
Подпишитесь
Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?
Сегодня, 07:15
Лесной пожар в районе села Богандинский ликвидирован
Сегодня, 04:08
В Тюменской области планируют продлить особый противопожарный режим
Сегодня, 04:19
Смог в Тюмени: концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 24 раза
Сегодня, 03:46
На объездной дороге в Тюмени образовалась километровая пробка из-за дорожных работ
Сегодня, 04:45
Тюменцам рассказали о возможности купить новостройку без кредитов и переплат
Сегодня, 06:30