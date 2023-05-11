Смог в Тюмень принес ветер из Курганской области

В социальных сетях тюменцы сообщают о сильном смоге в разным частых города. Горожане рекомендуют не выходить на улицу без маски — концентрация частиц PM2.5 в областной столице сейчас в 19.7 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.