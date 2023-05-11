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Смог в Тюмень: концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 24 раза.

11 мая 2023, 03:46
Фото: ЧС Тюмень

Концентрация вредных веществ в тюменском воздухе превышена в 24 раза

В Тюмень вернулся запах гари. Смог в областную столицу принес ветер из Тюменского района — там горит лес недалеко от деревни Чаплык.
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Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

По данным сервиса, IQAir, индекс качества находится на отметке 184 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 24,1 раза.

Фото: IQAir

В социальных сетях горожане делятся фотографиями города, окутанного дымкой.

«Солнце восходит и заходит во мгле из-за дыма», — сообщают тюменцы.

По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня ветер сменит направление на северное. День пройдет при переменной облачности, максимальная температура воздуха составит +12…+15.

Ранее «Наш Город» писал, что на данный момент в регионе зарегистрировано 9 лесных пожаров, два из них локализованы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Смог#Дым#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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