Смог в Тюмень: концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 24 раза.

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
По данным сервиса, IQAir, индекс качества находится на отметке 184 при норме от 0 до 50. Концентрация частиц PM2.5 превышена в 24,1 раза.
В социальных сетях горожане делятся фотографиями города, окутанного дымкой.
«Солнце восходит и заходит во мгле из-за дыма», — сообщают тюменцы.
По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня ветер сменит направление на северное. День пройдет при переменной облачности, максимальная температура воздуха составит +12…+15.
Ранее «Наш Город» писал, что на данный момент в регионе зарегистрировано 9 лесных пожаров, два из них локализованы.