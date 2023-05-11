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Posted 11 мая 14:23

Published 11 мая 14:23

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

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Скоростная «Ласточка» начнет свое движение между Нижним Новгородом и Иваново с 1 июня

11 мая 2023, 14:23
Фото: piqsels.com
Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения лучшей доступности транспорта в различных регионах Российской Федерации компания «РЖД» расширяет географию маршрутов электропоездов «Ласточка».

С 1 июня новый скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742 начнет регулярное движение между Нижним Новгородом и городом Иваново.

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 19:07 и прибывая в Иваново в 22:17. В обратном направлении поезд будет отправляться из Иваново в 06:55 и прибывать в Нижний Новгород в 10:05. Время в пути этого поезда будет в среднем на два часа меньше, чем у поездов дальнего следования, которые сейчас курсируют по данному маршруту.

Во время путешествия пассажиры смогут сделать остановки на станциях Дзержинск, Ковров-1 и Шуя.

В поезде «Ласточка» будет предложено три класса обслуживания в составе «Премиум»: базовый, эконом и бизнес. В салоне будут предоставлены все необходимые удобства для комфортного путешествия, включая регулируемые кресла, индивидуальные розетки для зарядки устройств, кулеры с питьевой водой, места для пассажиров, путешествующих с домашними животными, и экологически чистые туалетные комнаты.

Вагоны также будут оснащены подъемниками для инвалидных колясок и специальными местами с креплениями для них.

Билеты можно будет приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и в кассах. Стоимость билета на полный маршрут начинается от 1321 рубля. Для различных категорий пассажиров будут действовать специальные тарифы. Например, дети до 10 лет смогут воспользоваться скидкой 70% при оформлении билета по тарифу «Детский», а пассажиры в возрасте до 21 года и старше 60 лет получат скидку 30%.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно получить в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

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