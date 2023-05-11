Скоростная «Ласточка» начнет свое движение между Нижним Новгородом и Иваново с 1 июня

Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 19:07 и прибывая в Иваново в 22:17. В обратном направлении поезд будет отправляться из Иваново в 06:55 и прибывать в Нижний Новгород в 10:05. Время в пути этого поезда будет в среднем на два часа меньше, чем у поездов дальнего следования, которые сейчас курсируют по данному маршруту.