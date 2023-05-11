Сегодня в Тюмени будет дождь и сильный ветер

Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
Modified Сегодня, 01:49
Updated Сегодня, 01:49
К обеду потеплеет до + 14… +16 градусов. Ожидается холодный ветер, порывы которого могут достигать 10 — 11 м/с. Погода будет пасмурной. По сервису «Гисметео», в дневные часы может пойти дождь, правда, не сильный.
К вечеру небо снова прояснится, ожидается + 9 градусов. Ночью похолодает до + 3.
Ранее «Наш город» писал, что сегодня небольшой дождь прогнозируют в областной столице с 14.00 до 17.00. Напомним, что тюменцы очень ждут его в связи со смогом и запахом гари от пожаров в Тюменской области и других регионах.