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Сегодня в Тюмени будет дождь и сильный ветер

11 мая 2023, 01:47
Фото: 1MI

Небольшой дождь и до + 15 градусов ожидается в Тюмени 11 мая

Солнечное утро ожидается в Тюмени сегодня. Температура воздуха в ранние часы составит + 11 градусов, судя по данным сервиса «Яндекс.Погода».

К обеду потеплеет до + 14… +16 градусов. Ожидается холодный ветер, порывы которого могут достигать 10 — 11 м/с. Погода будет пасмурной. По сервису «Гисметео», в дневные часы может пойти дождь, правда, не сильный.

К вечеру небо снова прояснится, ожидается + 9 градусов. Ночью похолодает до + 3.

Ранее «Наш город» писал, что сегодня небольшой дождь прогнозируют в областной столице с 14.00 до 17.00. Напомним, что тюменцы очень ждут его в связи со смогом и запахом гари от пожаров в Тюменской области и других регионах.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Смог#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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