«Росводоканал Тюмень» проводит плановые работы на сетях водоснабжения города

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Оборудование исчерпало свой ресурс прочности и будет выведено из эксплуатации, на его место установят современные задвижки, которые, в случае необходимости, позволят оперативно локализовать утечку и перераспределить в районе потоки подачи воды.
Выполнить замену оборудования на трубопроводах невозможно без ограничения водоснабжения. На предварительном этапе специалисты провели земляные работы и подготовили камеру к демонтажу запорной арматуры.
«Наша цель минимизировать число отключений, поэтому в случае планового ограничения ресурса мы стараемся объединить комплекс работ. Кроме запорной арматуры на трубе, диаметром 500 мм, заменим четыре задвижки на сетях меньшего объема, а также реконструируем аварийный участок трубы. Все работы займут не более суток», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Сегодня об ограничении ресурса предупреждены жители домов по адресам: ул Монтажников, 19, ул. Моторостроителей, 14 (14 к2), ул. Народная, 4 (к. 1.2,3,4,5,6), Широтная 129 (к. 1,3,4), Широтная, 159.
Отметим, что в 2022 году благодаря системной работе по замене сетей и запорной арматуры в Тюмени на 34% удалось снизить число аварийных отключений водоснабжения.