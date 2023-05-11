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«Росводоканал Тюмень» проводит плановые работы на сетях водоснабжения города

11 мая 2023, 11:42
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Тюменский водоканал проводит масштабные работы по замене запорной арматуры на водоводе большого диаметра в районе улиц Широтная и Народная.

Оборудование исчерпало свой ресурс прочности и будет выведено из эксплуатации, на его место установят современные задвижки, которые, в случае необходимости, позволят оперативно локализовать утечку и перераспределить в районе потоки подачи воды.

Выполнить замену оборудования на трубопроводах невозможно без ограничения водоснабжения. На предварительном этапе специалисты провели земляные работы и подготовили камеру к демонтажу запорной арматуры.

«Наша цель минимизировать число отключений, поэтому в случае планового ограничения ресурса мы стараемся объединить комплекс работ. Кроме запорной арматуры на трубе, диаметром 500 мм, заменим четыре задвижки на сетях меньшего объема, а также реконструируем аварийный участок трубы. Все работы займут не более суток», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

Сегодня об ограничении ресурса предупреждены жители домов по адресам: ул Монтажников, 19, ул. Моторостроителей, 14 (14 к2), ул. Народная, 4 (к. 1.2,3,4,5,6), Широтная 129 (к. 1,3,4), Широтная, 159.

Отметим, что в 2022 году благодаря системной работе по замене сетей и запорной арматуры в Тюмени на 34% удалось снизить число аварийных отключений водоснабжения.

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