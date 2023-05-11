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Путин поддержал выдвижение Александра Моора на выборах и не стал обсуждать пожары

11 мая 2023, 11:16
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором

На сайте kremlin.ru появилась информация о встрече Владимира Путина с губернатором Тюменской области. Она прошла недалеко от Москвы в Ново-Огарёво.

Стоит отметить, что тему бушующих пожаров в регионе на встрече затрагивать не стали.

«Затронуты актуальные вопросы социально-экономического положения в регионе: поддержка участников СВО и их семей, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, безопасность на дорогах, ввод нового жилья и расселение аварийного», — отмечается на сайте kremlin.ru. 

Александр Моор сообщил о росте численности населения в Тюмени. По его словам в 2009 году «было 600 тысяч населения, в 2019-м, через десять лет, 800 тысяч, на треть город прирос. По последним данным переписи, на 2022-й — 850 тысяч.

В конце встречи Владимир Путин поддержал решение Александра Моора пойти на предстоящие выборы губернатора в Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что Руслан Кухарук примет участие в выборах гордумы Тюмени.

Руслан Кухарук пойдет «паровозом» на выборах в тюменскую гордуму
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Выборы#Выборы губернатора#Погода в Тюмени#Работа
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