Путин поддержал выдвижение Александра Моора на выборах и не стал обсуждать пожары

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Стоит отметить, что тему бушующих пожаров в регионе на встрече затрагивать не стали.
«Затронуты актуальные вопросы социально-экономического положения в регионе: поддержка участников СВО и их семей, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, безопасность на дорогах, ввод нового жилья и расселение аварийного», — отмечается на сайте kremlin.ru.
Александр Моор сообщил о росте численности населения в Тюмени. По его словам в 2009 году «было 600 тысяч населения, в 2019-м, через десять лет, 800 тысяч, на треть город прирос. По последним данным переписи, на 2022-й — 850 тысяч.
В конце встречи Владимир Путин поддержал решение Александра Моора пойти на предстоящие выборы губернатора в Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что Руслан Кухарук примет участие в выборах гордумы Тюмени.