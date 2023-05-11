Осинцева выиграла суд и оспорила отказ в опекунстве над пропавшей внучкой

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
«Вчера было судебное заседание в Тюменском областном суде. Я подавала апелляционную жалобу на решение Тобольского городского суда. Начальник отдела опеки и попечительства Ильясов Р.Р. три раза отказывал мне в назначении дополнительным опекуном моей внучки Даши», — говорит Елена Осинцева.
Объясняя отказ, Осинцевой в опеке ссылались на апелляционное решение суда Тобольска, где вторая бабушка девочки оспорила передачу опеки Осинцевой и сама стала ее опекуном. Дополнительными основаниями было заявление второй бабушке о том, что ей не нужен дополнительный опекун и диагностика, которая показала, что ребенок не привязан к Елене психологически.
Однако последнее Осинцева уже оспорила в московской экспертной коллегии. Также с 19 декабря 2022 года вторая бабушка и ее дочь были освобождены от опекунства над девочкой, а значит решение суда о том, что Елена не может воспитывать ребенка теперь недействительно.
«Решение суда об освобождении меня от обязанностей опекуна по причине невозможности совместно заниматься воспитанием ребенка оказалось неактуально. И это было вновь открывшимся обстоятельством. Кроме того, мое ходатайство об отложении рассмотрения до рассмотрения судом изменения порядка общения и проведение экспертизы, назначенной на 1 февраля 2023 ранее не принималось. Все мои ходатайства были отклонены Тобольским судом и было вынесено решение: отказать в иске по отмене приказа об отказе в назначении меня опекуном внучки. Это решение я благополучно и обжаловала 10 мая», — рассказала Осинцева.
Елена вместе с адвокатом предоставили суду документы об освобождении второй бабушки от опекунства, документы о неявке на экспертизу и психологические заключения на ребенка, которые и были оспорены экспертами ФСЭ.
«Тюменский областной суд отменил решение Тобольского городского суда и вернул дело на новое рассмотрение! Хоть что-то в защиту прав ребенка…», — говорит женщина.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Елена Осинцева не смогла добиться приема у вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузничевских, а потому решила сменить курс и пойти в приемную президента России в Тюменской области