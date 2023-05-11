Осинцева выиграла суд и оспорила отказ в опекунстве над пропавшей внучкой

Однако последнее Осинцева уже оспорила в московской экспертной коллегии. Также с 19 декабря 2022 года вторая бабушка и ее дочь были освобождены от опекунства над девочкой, а значит решение суда о том, что Елена не может воспитывать ребенка теперь недействительно.