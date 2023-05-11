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Опять пожары: ночью в Тюмени горели деревья и камыш

11 мая 2023, 01:07
Фото: 1MI

Деревья загорелись в частном секторе Тюмени по улице Мысовской

Деревья загорелись в частном секторе Тюмени минувшей ночью. Об этом сообщили очевидцы в паблике «ЧС Тюмень».

В поздний час местные жители рассказали сразу о нескольких пожарах: в районе Старой Зареки и по Тобольскому тракту.

«Мысовская, 49. И тут пожар!», — поделился подписчик паблика.

Автор публикации прикрепил к посту видеозапись, на которой можно увидеть, что пожарные прибыли тушить загоревшуюся растительность. В комменатриях добавили, что это уже пятый пожар, случившийся за неделю на данной улице.

Также подписчики поделились, что ночью горел сухой камыш в районе трех СНТ по Тобольскому тракту: «Речник», «Романтик» и Яровское. К утру пожары были локализованы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в МЧС обрадовали тюменцев. Распространилась информация, что пожары больше не угрожают нашему региону. К их ликвидации привлечено более тысячи человек.

 

 

Видео: 1MI
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