Опять пожары: ночью в Тюмени горели деревья и камыш

Posted Сегодня, 01:07
Published Сегодня, 01:07
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В поздний час местные жители рассказали сразу о нескольких пожарах: в районе Старой Зареки и по Тобольскому тракту.
«Мысовская, 49. И тут пожар!», — поделился подписчик паблика.
Автор публикации прикрепил к посту видеозапись, на которой можно увидеть, что пожарные прибыли тушить загоревшуюся растительность. В комменатриях добавили, что это уже пятый пожар, случившийся за неделю на данной улице.
Также подписчики поделились, что ночью горел сухой камыш в районе трех СНТ по Тобольскому тракту: «Речник», «Романтик» и Яровское. К утру пожары были локализованы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в МЧС обрадовали тюменцев. Распространилась информация, что пожары больше не угрожают нашему региону. К их ликвидации привлечено более тысячи человек.