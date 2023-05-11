Около Тюмени в районе Тобольского тракта горит садоводческое общество

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В чате «Добровольцы Тюмени» местные жители уточняют, что пожар в садоводческом обществе «Яровское». На 14 часов там 2 человека тушат возгорание. Около областной столицы сохраняется пожароопасная обстановка.
Сегодня «Наш город» сообщал, что несколько жителей Тюменской области обратились за помощью к медикам из-за смога с начала недели. Медики рекомендуют тюменцам пить больше чистой воды, промывать нос и полость рта.