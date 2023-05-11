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Около Тюмени в районе Тобольского тракта горит садоводческое общество

11 мая 2023, 10:20
Фото: 1MI

Садоводческое общество горит недалеко от Тюмени

По данным тг-канала «Темы Тюмени», очевидцы сообщают о задымлении в районе Тобольского тракта. Дым можно увидеть с Велижанского тракта около Тюмени.

В чате «Добровольцы Тюмени» местные жители уточняют, что пожар в садоводческом обществе «Яровское». На 14 часов там 2 человека тушат возгорание. Около областной столицы сохраняется пожароопасная обстановка.

Сегодня «Наш город» сообщал, что несколько жителей Тюменской области обратились за помощью к медикам из-за смога с начала недели. Медики рекомендуют тюменцам пить больше чистой воды, промывать нос и полость рта.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар
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