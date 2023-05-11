Один из лидеров ЕР гордумы Тюмени Дмитрий Осипов идет на новый срок

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В настоящий момент Дмитрий Осипов занимает пост зампредседателя Тюменской городской думы.
«Изначально давать мандат Осипову не планировали, но пришлось идти на уступки из-за его высокой поддержки на одномандатном округе. Осипову также разрешили на первых этапах работы нового созыва вновь возглавить фракцию ЕР», — сообщил источник URA.RU.
Сегодня «Наш город» сообщал, что партия «ЕР» не поддержала законопроект ЛДПР о расширении социальных льгот для семей участников СВО. Его отклонили в комитете Тюменской облдумы.