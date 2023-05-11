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Один из лидеров ЕР гордумы Тюмени Дмитрий Осипов идет на новый срок

11 мая 2023, 12:53
Фото: 1MI

Лидер фракции ЕР в Тюмени Дмитрий Осипов войдет в новый созыв депутатов гордумы

По данным источников URA.RU, представитель фракции «ЕР» гордумы Тюмени Дмитрий Осипов идёт на новый срок. Он получит место в списке на выборах в гордуму.

В настоящий момент Дмитрий Осипов занимает пост зампредседателя Тюменской городской думы.

«Изначально давать мандат Осипову не планировали, но пришлось идти на уступки из-за его высокой поддержки на одномандатном округе. Осипову также разрешили на первых этапах работы нового созыва вновь возглавить фракцию ЕР», — сообщил источник URA.RU.

Сегодня «Наш город» сообщал, что партия «ЕР» не поддержала законопроект ЛДПР о расширении социальных льгот для семей участников СВО. Его отклонили в комитете Тюменской облдумы.

Тюменские депутаты не поддержали законопроект о льготах для семей участников СВО
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Политика#Социальная политика
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