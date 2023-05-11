О чем умолчал Александр Моор в разговоре с Владимиром Путиным

Также в отчете прокуратуры было указано, что за 2022 год в Тюменской области не удалось решить проблему детей-сирот, которые не могут получить жилье. На территории региона сейчас проживает более 6 тысяч сирот, 2757 из них имеют право на обеспечение жилым помещением, у 1353 ребят возникло такое право, однако оно не было реализовано.