О чем умолчал Александр Моор в разговоре с Владимиром Путиным

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Больше всего тюменцев возмутило игнорирование темы пожаров в Тюменской области. В отчете губернатора эта тема не была освещена вовсе, несмотря на то, что в регионе действует режим ЧС, пострадали жилые дома и люди.
Губернатор в основном говорил о мерах социальной поддержки. Казалось бы, здесь можно было упомянуть про помощь жителям Успенки, которые потеряли свои дома в огне, но вопрос затронут не был.
Вместо этого разговор шел о поддержке участников СВО и их семей, развитие транспортной и социальной инфраструктуры, безопасности на дорогах, вводе нового жилья и расселении аварийного.
Также коснулись темы аварийного жилья. Моор отметил, что 2023-м году в регионе завершится программа расселения домов, которые были признаны аварийными еще в 2017 году.
«На год и восемь месяцев быстрее срока. Но при этом не стоим на месте. В тех муниципалитетах, где программа уже завершена, за счет своих денег идем вперед и расселяем жилье, признанное аварийным уже позже», — сказал губернатор.
В этом году стало известно, что в отчете прокуратуры выявлены нарушения. Они связаны с несоответствием требованиям федерального законодательства нормативных правовых актов о признании домов аварийными и подлежащими сносу. В документе, который имеется в распоряжении редакции «Нашего города» также сообщается, что лишь после исков прокуроров были сокращены сроки расселения 28 многоквартирных домов.
Были у прокуратуры и вопросы к формированию маневренного фонда, так как в 2022 году в ГИС ЖКХ числилось 260 аварийных домов. Проверки показали, что эта информация недостоверна, так как часть домов, отнесенных в системе к числу ветхих, находится в заброшенном состоянии, собственников не имеет и к ним открыт доступ третьих лиц.
По итогу было обозначено, что у области имеются проблемы с неполным выполнением очередного этапа программы переселения, рассчитанной на 2019–2023 годы. Об этом свидетельствуют обращения, адресованные генеральному прокурору Российской Федерации.
Также в отчете прокуратуры было указано, что за 2022 год в Тюменской области не удалось решить проблему детей-сирот, которые не могут получить жилье. На территории региона сейчас проживает более 6 тысяч сирот, 2757 из них имеют право на обеспечение жилым помещением, у 1353 ребят возникло такое право, однако оно не было реализовано.
«Как и прежде, основной причиной несвоевременного обеспечения детей-сирот жилыми помещениями остается недостаточное финансирование расходного обязательства субъекта Российской Федерации», — сообщается в отчете прокуратуры по Тюменской области.
В 2023 году в бюджете региона предусмотрено 682,6 млн рублей для приобретения 295 жилых помещений сиротам, однако уже сейчас требуется более тысячи квартир. А средства выделенные на эти цели с каждым годом становятся меньше.
Александр Моор также не поднял серьезную проблему, касающуюся коррупции. Ведь по открытым данным в Тюменской области число только тяжких преступлений в этой сфере возросло с 338 до 416. А всего за минувший год к дисциплинарной ответственности привлечено 844 должностных лица, к административной — 67 лиц, по материалам проверок возбуждено 28 уголовных дел. Каждый из этих показателей превосходит данные за 2021 год.
Рост наблюдается и в преступлениях, связанных со взяточничеством. В 2021 году их было зарегистрировано 229, в 2022 — уже 278. Чего стоит история с арестом бывшего руководителя управы Восточного административного округа Александра Сухомяткина, которому прочили успешную карьеру в городской администрации.
Но, сделав акцент на хорошем и весьма предсказуемом, губернатор не сообщил обо всех этих проблемах, однако все равно получил одобрение Владимира Путина на новый губернаторский срок.