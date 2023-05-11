На ремонтную кампанию на коммунальных сетях СУЭНКО потратят полмиллиарда рублей

В п. Сумкино полностью обновят оборудование котельной №9, к которой за летний период переключат всех потребителей горячего водоснабжения в поселке. Модернизация позволит перевести работу котельной в оптимальный для жителей режим и резервировать тепловую нагрузку. Также энергетики реконструируют теплосеть от 1-го до 2-го центрального теплового пункта, при этом в ЦТП №1 полностью модернизируют оборудование.