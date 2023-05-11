На ремонтную кампанию на коммунальных сетях СУЭНКО потратят полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Динамика положительная: за два года количество технологических нарушений на теплосетях снизилось на 14,3%. В целом сезон прошел в штатном режиме и не принес каких-либо ЧП и форс-мажоров. Теперь на повестке дня — летняя ремонтная кампания.
Администрации городов подписали документы о завершении отопительного сезона 2022-2023. Для сотрудников коммунального комплекса СУЭНКО это означает, что на следующий день после завершения самого сложного периода в году можно начинать подготовку к новому осенне-зимнему периоду.
Сразу после завершения отопительного периода специалисты АО «СУЭНКО» проведут важный этап профилактических работ — гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность (опрессовка). Качественно выполненные гидравлические испытания выявят «слабые места» на трубопроводах тепловых сетей, что позволит безопасно и надежно провести предстоящий отопительный сезон.
Далее стоит еще более сложная задача — масштабная ремонтная кампания на коммунальных сетях в городах Тюменской области. По расчетам СУЭНКО, затраты на ремонт и реконструкцию объектов теплоснабжения составят более 446 млн рублей.
В рамках программ Тобольский филиал планирует выполнить ремонт и реконструкцию 10 участков теплосетей общей протяженностью почти 3 км. Участки выбирали совместно с Администрацией Тобольска, исходя из их состояния и срока эксплуатации: отремонтируют наиболее изношенные коммунальные сети.
По программе капитального и текущего ремонтов компания планирует отремонтировать два участка протяженностью 0,5 км. Затраты составят 50 млн. рублей за счет тарифных средств и арендных платежей. По программе «недоремонтов» теплосетей за счет средств субсидии из городского бюджета отремонтируют 2 участка в районе ТРЦ «Жемчужина Сибири» и в 9 мкр вблизи жилых домов № 11, 18, 27, что обойдется почти в 69 млн рублей.
В 2023 году стартовала государственная программа Тюменской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Ее утвердил губернатор региона Александр Моор. В Тобольске по ней запланирован ремонт двух участков теплосетей протяженностью почти 1 км в 3-б мкр. вблизи областной больницы №3 и в 7а мкр вблизи жилых домов № 14а, 16, 16а, 16б и 16в. Затраты составят около 67,5 млн рублей.
В рамках инвестпрограммы СУЭНКО ключевое мероприятие ремонтной кампании — реконструкция участков магистрального трубопровода от Тобольской ТЭЦ до городской котельной №1, протяженностью 1 км. Трубопровод не имеет резерва и за три десятка лет службы полностью выработал ресурс.
Чтобы увеличить пропускную способность теплосетей для новых потребителей реконструкция пройдет с увеличением диаметра подающего и обратного трубопровода до 1000 мм. Специалисты уже подготовили площадки для монтажа, закуплено все необходимое оборудование. Соглашение о реализации проекта заключили Фонд содействия реформированию ЖКХ, Тюменская область, администрация Тобольска и СУЭНКО. Общие затраты составят более 223 млн рублей.
В п. Сумкино полностью обновят оборудование котельной №9, к которой за летний период переключат всех потребителей горячего водоснабжения в поселке. Модернизация позволит перевести работу котельной в оптимальный для жителей режим и резервировать тепловую нагрузку. Также энергетики реконструируют теплосеть от 1-го до 2-го центрального теплового пункта, при этом в ЦТП №1 полностью модернизируют оборудование.
В Ишиме коммунальщики выполнят капремонт одного объекта теплосетей, а также текущий ремонт оборудования, теплосетей и производственных зданий. Ремонт пройдет на участках около жилых домов 20, 22 и 24 по ул. Красина и домов 27а, 29а и 31 по ул. Привокзальной. Затраты эти работы составят более 5,5 млн рублей.
В рамках инвестпрограммы в Ишиме модернизируют котельные №13 и №15, в которых заменят основное оборудование, установят котлы российского производства, горелочное и насосное оборудование, а также пластинчатые теплообменники. После всех обновлений значительно снизится нагрузка на котельные, а вместе с тем увеличится срок их эксплуатации.
В Заводоуковске в рамках плана капитального и текущего ремонтов запланирован ремонт участка теплосетей протяженностью 0,17 км и ремонт оборудования и теплосетей. Ремонт затронет территории на пересечении ул. Механической-Федеративной и вблизи жилых домов 138, 140 и 142 по ул. Шоссейной. Специалисты модернизируют котельные «Сокольники» (пер. Восточный, 10а), «Грач-2» (ул. Заводская, 5 в) и «Южная» (Энергетиков, 45б).
Затраты на работы составят 5, 5 млн рублей.
В рамках инвестпрограммы в сфере теплоснабжения в Заводоуковске продолжаются работы по комплексной замене узлов газа. СУЭНКО заменит 100% узлов учета в городе — во всех 23-х котельных. Это позволит наладить в городе учет потребляемых ресурсов.
В Ялуторовске по плану капитального и текущего ремонтов СУЭНКО выполнит капремонт котельной и текущий ремонт оборудования и теплосетей. Проведение работ обойдется в 8 млн рублей.
В рамках инвестпрограммы специалисты модернизируют четыре котельных. Например, котельную №17, (ул. Революции, 181, стр. 1), к которой скоро будут подключены строящиеся многоквартирные дома. В котельной уже заменили изношенные котлы на современные, а за летний сезон установят новое насосное оборудование и внедрят систему, которая полностью автоматизирует технологические процессы.
В котельной №31 (ул. Якушкина, 15а) — в ней демонтируют существующие конструкции. Их заменят блочно-модульной котельной, которая уже находится в процессе сборки.
Также обновления ждут котельную №6 (ул. Бахтиярова, 53а) и котельную №25 (ул. Трудовая, 12а).
В п. Демьянка Уватского района за летний период СУЭНКО проведет капитальный ремонт котельной по адресу ул. Пионерная, 18. Здесь заменят изношенное оборудование на современное, которое снизит риск аварий и перебоев в работе котельной. Также в поселке пройдет текущий ремонт теплосетей.
Результатом всех работ, запланированных в летний период, станет максимальная готовность коммунальных объектов СУЭНКО в Тюменской области к отопительному сезону 23-24.
Напомним, на сайте suenco.ru действует раздел «Отключения», где можно посмотреть предварительный график отключений в Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме и пос. Демьянка.
Справка о компании:
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.