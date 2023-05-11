Масштабы лесных пожаров уже втрое превысили прошлогодние показатели

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В Свердловской, Курганской, Тюменской и Омской области пожары сильнейшие за последние десятилетия. В 8 субъектах РФ действует режим ЧС. В Тюменской области огонь уничтожил более 100 строений.
Всем пострадавшим выплатили 10 тысяч рублей. Сейчас данные уточняют, людям заплатят ещё по 50 тысяч за утраченное имущество. Эти деньги не смогут компенсировать ущерб от стихии.
От поселка Смолино в Свердловской области вообще остались одни головешки, печки с трубами и груды металлолома. В Омской и Тюменской областях объявили режим ЧС с 3 по 7 мая. Критическая ситуация сложилась на границе Тюменской и Свердловской областей: здесь сильный смог, его ощущают жители городов и поселков.
«Леса восстановить непросто. К примеру, кедровый лес восстанавливается только через 50 лет. Из животных больше всего страдают мелкие виды – те, кто не может убежать. Это мыши, бурундуки, беспозвоночные», - сообщил НИ кандидат биологических наук, российский охотовед Михаил Кречмар.
Уничтожение института лесничества называют одной из версий сильных пожаров в РФ. Далее следуют чёрные лесорубы, периодически они становятся фигурантами уголовных дел, но это лишь вершина айсберга. В этом году в числе версий пожаров появилась и «диверсионная». Одного из них «словили» в тюменских лесах, но потом отпустили. Выяснилось, что это путешественник и ничего он не поджигал.
Между тем ситуация не просто тяжелая - она без преувеличения превратилась в бедствие.
Ранее «Наш город» сообщал, что в УрФО крупные лесные пожары спасатели тушат контролируемым отжигом. На Урале с 8 по 10 мая зарегистрировано 86 очагов, уже погибли более 20 человек. Более 500 работников «Авиалесоохраны» оказывают помощь местным парашютистам-десантникам. Для переброски людей на новые очаги возгораний используются 3 вертолёта Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью полета.