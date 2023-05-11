Масштабы лесных пожаров уже втрое превысили прошлогодние показатели

Уничтожение института лесничества называют одной из версий сильных пожаров в РФ. Далее следуют чёрные лесорубы, периодически они становятся фигурантами уголовных дел, но это лишь вершина айсберга. В этом году в числе версий пожаров появилась и «диверсионная». Одного из них «словили» в тюменских лесах, но потом отпустили. Выяснилось, что это путешественник и ничего он не поджигал.