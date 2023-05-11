nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Изображение материала

Лесной пожар в районе села Богандинский ликвидирован

11 мая 2023, 04:08

Рядом с тюменским селом Каменка горит более 2 тысяч гектаров леса

Лесной пожар в Богандинском муниципальном округе ликвидирован. Об этом сообщил в своем тг-канале глава Тюменского района Светлана Иванова.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время, по ее словам, на контроле остаются два лесных пожара в Каменском и Успенском МО, ландшафтный пожар в Муллашинском МО. Угрозы населенным пунктам нет.

Основные силы и средства сосредоточены на тушении пожара: в Каменском МО площадью более 2 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут 282 человека и 14 единиц техники, площадь.

За майские праздники в Тюменском районе сгорели 25 домов, еще 14 домов и 130 построек пострадали от огня. Организован прием заявлений на материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Первые выплаты уже поступили жителям Салаирки.

«Сегодня в Успенке планируют начать разбор пожарищ и вывоз мусора с участков на полигон. Помощь при разборе и погрузке окажут волонтеры, с техникой и транспортом поможет ТОДЭП», — сообщила Светлана Иванова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 11 мая действуют 9 лесных пожаров. За сутки ликвидировано 8 лесных пожаров общей площадью более 5 тысяч гектаров.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
Подпишитесь
«Бежим в слезах под звуки сирен»: как волонтеры помогают бороться с лесными пожарами
Вчера, 06:08
На территории области действуют 13 лесных пожаров
Вчера, 04:34
Долгожданный дождь ожидается в Тюмени 11 мая
Вчера, 12:20
Пропавшую две недели назад 27-летнюю тюменку нашли, она мертва. Фото
Вчера, 12:41
Тюменца нашли на шестой день поисков. В его селе сгорело несколько домов
Вчера, 10:04
Граждан, пребывающих в запасе, призывают на военные сборы. Скрин
Вчера, 14:11