Лесной пожар в районе села Богандинский ликвидирован

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В настоящее время, по ее словам, на контроле остаются два лесных пожара в Каменском и Успенском МО, ландшафтный пожар в Муллашинском МО. Угрозы населенным пунктам нет.
Основные силы и средства сосредоточены на тушении пожара: в Каменском МО площадью более 2 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут 282 человека и 14 единиц техники, площадь.
За майские праздники в Тюменском районе сгорели 25 домов, еще 14 домов и 130 построек пострадали от огня. Организован прием заявлений на материальную помощь в размере 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Первые выплаты уже поступили жителям Салаирки.
«Сегодня в Успенке планируют начать разбор пожарищ и вывоз мусора с участков на полигон. Помощь при разборе и погрузке окажут волонтеры, с техникой и транспортом поможет ТОДЭП», — сообщила Светлана Иванова.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на утро 11 мая действуют 9 лесных пожаров. За сутки ликвидировано 8 лесных пожаров общей площадью более 5 тысяч гектаров.