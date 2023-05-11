Ландшафтные пожары не угрожают населенным пунктам Тюменской области

По данным информационного центра правительства региона, за последние сутки был зарегистрирован один лесной пожар, ликвидировано 9 на площади 5 тысяч гектаров. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе насчитывалось 26 действовавших ландшафтных пожаров на общей площади 1,7 тысячи гектаров.