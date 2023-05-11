Ландшафтные пожары не угрожают населенным пунктам Тюменской области

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По данным информационного центра правительства региона, за последние сутки был зарегистрирован один лесной пожар, ликвидировано 9 на площади 5 тысяч гектаров. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе насчитывалось 26 действовавших ландшафтных пожаров на общей площади 1,7 тысячи гектаров.
К тушению природных пожаров были привлечены 920 человек, 167 единиц техники, шесть вертолетов и самолет Ил-76. Воздушные суда произвели в общей сложности 306 сливов воды общим объемом 1 524 тонны.
В окрестностях населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от действующих в регионе природных пожаров, проводится круглосуточное патрулирование. Организована работа по расширению минерализованных полос. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 12 по 14 мая прогнозируется пятая степень пожарной опасности по шкале Нестерова. В регионе объявлен режим ЧС.