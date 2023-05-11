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Published Сегодня, 07:58

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Книги, нижнее белье, посуда — чем делятся тюменцы друг с другом

11 мая 2023, 07:58
Фото: Анастасия Ильина / nashgorod.ru
Вещи, которые не нужны хозяевам, могут получить новую жизнь
Куда отнести ненужную одежду, книги и игрушки в Тюмени

Каждый хоть раз в жизни сталкивался с вопросом, куда отдать одежду, обувь, книги, которые стали ненужными, но сохранились в хорошем состоянии. Выкинуть их — жалко. Родственники отмахиваются — своё бы куда пристроить. Размещать на сайтах объявлений — не всегда есть время этим заниматься.

В Тюмени вот уже третий год работает социально-экологический проект «Чулан». По сути — это магазин, куда горожане могут принести ненужную им одежду, предметы интерьера, книги, игрушки, посуду и многое другое. По словам директора «Чулана» Ольги Бабинцевой, целью создания было приобщить тюменцев к разумному потреблению и повторному использованию предметов.

Больше половины вещей, принимаемых магазином, уходят на благотворительность: помощь бездомным животным, малоимущим и людям в сложной жизненной ситуации.

Товары, непригодные для повторного использования, перерабатываются. Количество свалок тем самым сокращается. И лишь 15 процентов товара переходят для продажи на полки магазина. Прибыль окупает зарплату и общие расходы.

Подобные магазины существуют в Москве и Петербурге. Ольга решила перенять эту идею для нашего города. Сейчас в Тюмени работают два магазина, имеется склад. В планах — расширить склад и установить контейнеры для сбора одежды в разных районах города.

Фото: Анастасия Ильина / 1MI

Прежде, чем отдать вещи в магазин, их нужно привести в порядок. Не должно быть шерсти, запаха пота. Одежда с пятнами, которые не отстирались, уходит на переработку. «Чулан» принимает практически все, но исключения имеются.

Нижнее белье, колготы, носки не используются повторно и не перерабатываются. Эти товары идут на выброс. Та же история с рваной, испорченной, грязной обувью и сломанными игрушками.

В большинстве случаев продавцы устанавливают стоимость товара, ориентируясь на рыночную цену. Но в магазине есть и устоявшиеся цены. Так, все книги по 50 рублей. В «Чулане» можно найти мелкие предметы за 50 копеек, а можно наткнуться на настоящие находки за 10 тыс. р.

Фото: Анастасия Ильина / 1MI

Запоминающиеся вещи тоже проходят через «Чулан». Товары для взрослых, беличьи шкурки, баян, 3 одинаковых туфли — все это и многое другое горожане сдавали в магазин. А вычислительная машина и вовсе отправилась из «Чулана» в московский музей.

«Покупатели у нас разные. Много молодежи, у которой, к счастью, нет предрассудков по поводу одежды из секонд-хендов. Есть так называемые „искатели сокровищ“ — те кто любить покопаться, поискать что-то, то самое, нужное. Много рукодельниц. Коллекционеры, собиратели. Много людей читающих приходит за книгами», — пояснила директор.
«Чулан» принимает практически все, но исключения имеются«Чулан» принимает практически все, но исключения имеются
«Чулан» принимает практически все, но исключения имеются«Чулан» принимает практически все, но исключения имеются
«Чулан» принимает практически все, но исключения имеются«Чулан» принимает практически все, но исключения имеются
«Чулан» принимает практически все, но исключения имеются«Чулан» принимает практически все, но исключения имеются
«Чулан» принимает практически все, но исключения имеются
Фото: Анастасия Ильина / 1MI

Мы тоже побывали в «Чулане», пообщались с людьми и взглянули на вещи под другим углом. Например, недавно здесь обменивались комнатными растениями, о чем свидетельствовали живые цветы у входа.

Недавно в "Чулане" обменивались комнатными растениямиНедавно в "Чулане" обменивались комнатными растениями
Недавно в "Чулане" обменивались комнатными растениями
Фото: Анастасия Ильина / 1MI

В основном горожане посещают магазин вечером, после работы или во время прогулки. Многие из них стесняются общаться и фотографироваться. Но нашлись и те, кто с удовольствием рассказал о своих покупках. Молодой человек в поисках интересных экземпляров фотоаппаратов обошел оба «Чулана». А вот девушка Алла часто приходит в магазин, чтобы найти интересную книгу. Женщины, мама и дочь долго выбирали одежду и обувь, затем отправились в примерочную. Молодые девушки искали косметику и украшения. Солидная дама купила искусственные цветы, а мама с сыном-подростком присматривала рубашки.

Тюменцы с удовольствием общаются с продавцом, с любопытством рассматривают новинки и примеряют товары. Можно с уверенностью сказать, что в Чулане любой человек найдет что-то себе по душе. От пуговиц до телевизора — здесь есть абсолютно все.

#Анастасия Ильина#Общество#Тюменская область
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