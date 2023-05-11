Книги, нижнее белье, посуда — чем делятся тюменцы друг с другом

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Каждый хоть раз в жизни сталкивался с вопросом, куда отдать одежду, обувь, книги, которые стали ненужными, но сохранились в хорошем состоянии. Выкинуть их — жалко. Родственники отмахиваются — своё бы куда пристроить. Размещать на сайтах объявлений — не всегда есть время этим заниматься.
В Тюмени вот уже третий год работает социально-экологический проект «Чулан». По сути — это магазин, куда горожане могут принести ненужную им одежду, предметы интерьера, книги, игрушки, посуду и многое другое. По словам директора «Чулана» Ольги Бабинцевой, целью создания было приобщить тюменцев к разумному потреблению и повторному использованию предметов.
Больше половины вещей, принимаемых магазином, уходят на благотворительность: помощь бездомным животным, малоимущим и людям в сложной жизненной ситуации.
Товары, непригодные для повторного использования, перерабатываются. Количество свалок тем самым сокращается. И лишь 15 процентов товара переходят для продажи на полки магазина. Прибыль окупает зарплату и общие расходы.
Подобные магазины существуют в Москве и Петербурге. Ольга решила перенять эту идею для нашего города. Сейчас в Тюмени работают два магазина, имеется склад. В планах — расширить склад и установить контейнеры для сбора одежды в разных районах города.
Прежде, чем отдать вещи в магазин, их нужно привести в порядок. Не должно быть шерсти, запаха пота. Одежда с пятнами, которые не отстирались, уходит на переработку. «Чулан» принимает практически все, но исключения имеются.
Нижнее белье, колготы, носки не используются повторно и не перерабатываются. Эти товары идут на выброс. Та же история с рваной, испорченной, грязной обувью и сломанными игрушками.
В большинстве случаев продавцы устанавливают стоимость товара, ориентируясь на рыночную цену. Но в магазине есть и устоявшиеся цены. Так, все книги по 50 рублей. В «Чулане» можно найти мелкие предметы за 50 копеек, а можно наткнуться на настоящие находки за 10 тыс. р.
Запоминающиеся вещи тоже проходят через «Чулан». Товары для взрослых, беличьи шкурки, баян, 3 одинаковых туфли — все это и многое другое горожане сдавали в магазин. А вычислительная машина и вовсе отправилась из «Чулана» в московский музей.
«Покупатели у нас разные. Много молодежи, у которой, к счастью, нет предрассудков по поводу одежды из секонд-хендов. Есть так называемые „искатели сокровищ“ — те кто любить покопаться, поискать что-то, то самое, нужное. Много рукодельниц. Коллекционеры, собиратели. Много людей читающих приходит за книгами», — пояснила директор.
Мы тоже побывали в «Чулане», пообщались с людьми и взглянули на вещи под другим углом. Например, недавно здесь обменивались комнатными растениями, о чем свидетельствовали живые цветы у входа.
В основном горожане посещают магазин вечером, после работы или во время прогулки. Многие из них стесняются общаться и фотографироваться. Но нашлись и те, кто с удовольствием рассказал о своих покупках. Молодой человек в поисках интересных экземпляров фотоаппаратов обошел оба «Чулана». А вот девушка Алла часто приходит в магазин, чтобы найти интересную книгу. Женщины, мама и дочь долго выбирали одежду и обувь, затем отправились в примерочную. Молодые девушки искали косметику и украшения. Солидная дама купила искусственные цветы, а мама с сыном-подростком присматривала рубашки.
Тюменцы с удовольствием общаются с продавцом, с любопытством рассматривают новинки и примеряют товары. Можно с уверенностью сказать, что в Чулане любой человек найдет что-то себе по душе. От пуговиц до телевизора — здесь есть абсолютно все.