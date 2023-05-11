Книги, нижнее белье, посуда — чем делятся тюменцы друг с другом

В основном горожане посещают магазин вечером, после работы или во время прогулки. Многие из них стесняются общаться и фотографироваться. Но нашлись и те, кто с удовольствием рассказал о своих покупках. Молодой человек в поисках интересных экземпляров фотоаппаратов обошел оба «Чулана». А вот девушка Алла часто приходит в магазин, чтобы найти интересную книгу. Женщины, мама и дочь долго выбирали одежду и обувь, затем отправились в примерочную. Молодые девушки искали косметику и украшения. Солидная дама купила искусственные цветы, а мама с сыном-подростком присматривала рубашки.