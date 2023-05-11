Дорожники перекроют участок улицы Ленина в центре Тюмени до конца августа

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Из-за этих изменений внесены корректировки в расписание 20 тюменских автобусов, это актуально для абитуриентов, студентов и преподавателей.
В данный момент на улице Республики №6 действует временная остановка по направлению в центр. Вторая будет организована в районе сквера Прощания, у памятника школьникам. Здесь будут останавливаться №№ 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 85, 99, 141, 146, 149. По улице Семакова они выедут на Ленина и продолжат движение с остановки «Дворец «Пионер».
Маршруты № 11, 17, 17к и 68 поедут по улице Челюскинцев, Камышинской.
Стоит отметить, что ремонт одной из главных улиц Тюмени пока не вызывает серьёзных пробок.
Ранее «Наш город» сообщал, первая метановая заправка начала работать 28 апреля в Тюмени на улице Камчасткой, 202. За одну рабочую смену станция способна обслужить 100 автобусов. Инвестором проекта стала «Сибнефтехимтрейд». Это первая ласточка большого инвестиционного направления развития заправок. Сейчас в работе находятся четыре участка под объекты, которые появятся в 2024 году. Всего появится сеть из 12 подобных станций. Эксперты отмечают, что в Тюменской области стоимость дизельного топлива и бензина увеличилась с началась года на 0,1%. Регион вошел в число субъектов России, где зарегистрирован наиболее низкий рост цен на товары и услуги.