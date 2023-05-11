nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Изображение материала

Дорожники перекроют участок улицы Ленина в центре Тюмени до конца августа

11 мая 2023, 12:31
Фото: 1MI

Участок улицы Ленина в центре Тюмени перекроют до 31 августа

С 20 мая в Тюмени продолжится капремонт улицы Ленина. В данный момент дорожники перекрыли участок до Перекопской, но скоро закроют центральную магистраль до улицы Красина, сообщает администрация Тюмени.

Из-за этих изменений внесены корректировки в расписание 20 тюменских автобусов, это актуально для абитуриентов, студентов и преподавателей.

В данный момент на улице Республики №6 действует временная остановка по направлению в центр. Вторая будет организована в районе сквера Прощания, у памятника школьникам. Здесь будут останавливаться №№ 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 85, 99, 141, 146, 149. По улице Семакова они выедут на Ленина и продолжат движение с остановки «Дворец «Пионер».

Маршруты № 11, 17, 17к и 68 поедут по улице Челюскинцев, Камышинской.

Стоит отметить, что ремонт одной из главных улиц Тюмени пока не вызывает серьёзных пробок.

Ранее «Наш город» сообщал, первая метановая заправка начала работать 28 апреля в Тюмени на улице Камчасткой, 202. За одну рабочую смену станция способна обслужить 100 автобусов. Инвестором проекта стала «Сибнефтехимтрейд». Это первая ласточка большого инвестиционного направления развития заправок. Сейчас в работе находятся четыре участка под объекты, которые появятся в 2024 году. Всего появится сеть из 12 подобных станций. Эксперты отмечают, что в Тюменской области стоимость дизельного топлива и бензина увеличилась с началась года на 0,1%. Регион вошел в число субъектов России, где зарегистрирован наиболее низкий рост цен на товары и услуги.

Первая метановая заправка открылась в Тюмени
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#Работа#Погода в Тюмени#Александр Мязин
Подпишитесь
Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?
Сегодня, 07:15
Книги, нижнее белье, посуда — чем делятся тюменцы друг с другом
Сегодня, 07:58
В Ишиме нашли тело девушки в реке
Сегодня, 12:22
Путин поддержал выдвижение Александра Моора на выборах и не стал обсуждать пожары
Сегодня, 11:16
«Последствий на десятки лет»: переживут ли пожары лесные животные
Сегодня, 10:49
Тюменцам рассказали о возможности купить новостройку без кредитов и переплат
Сегодня, 06:30