Дорожники перекроют участок улицы Ленина в центре Тюмени до конца августа

Ранее «Наш город» сообщал, первая метановая заправка начала работать 28 апреля в Тюмени на улице Камчасткой, 202. За одну рабочую смену станция способна обслужить 100 автобусов. Инвестором проекта стала «Сибнефтехимтрейд». Это первая ласточка большого инвестиционного направления развития заправок. Сейчас в работе находятся четыре участка под объекты, которые появятся в 2024 году. Всего появится сеть из 12 подобных станций. Эксперты отмечают, что в Тюменской области стоимость дизельного топлива и бензина увеличилась с началась года на 0,1%. Регион вошел в число субъектов России, где зарегистрирован наиболее низкий рост цен на товары и услуги.