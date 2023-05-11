Депутат ГД предложил наградить бабушку из Успенки, вставшую с иконой против пожара

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Успенка серьезный пожар произошел 4 мая. Были эвакуированы в общей сложности порядка 500 человек. К тушению огня были привлечены сотни пожарных, техника и авиация. В настоящее время в Успенском МО продолжает действовать лесной пожар, но угрозы населенным пунктам нет.