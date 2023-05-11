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Депутат ГД предложил наградить бабушку из Успенки, вставшую с иконой против пожара

11 мая 2023, 08:29
Фото: МЧС

Бабушку из Успенки, вставшую с иконой перед лесным пожаром, предложили наградить

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев предложил наградить жительницу села Успенка, вставшую с иконой против огня.
Сюжет
Тюмень
Видео: Тюменское время

Кадры, запечатлевшие подвиг женщины, облетели не только тюменские паблики — их увидела вся Россия.

«Вся страна видела кадры духовного подвига жительницы села Успенка Тюменской области. Она встала на пути огня с Православной иконой, останавливая стихию страшного пожара. Год назад мы видели подвиг другой пожилой женщины из-под Харькова. Анна Иванова вышла к украинским нацистам с красным флагом. Она не боялась, потому что тоже верила. Вера всегда оставалась главным стержнем русского народа. Считаю важным поддерживать и укреплять веру в сердцах россиян», — сообщил в своем тг-канале Гусев.

Он также добавил, что обратился к губернатору Тюменской области Александру Моору и митрополиту Тобольскому и Тюменскому Димитрию с просьбой поощрить и наградить жительницу села Успенское за ее духовный подвиг.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Успенка серьезный пожар произошел 4 мая. Были эвакуированы в общей сложности порядка 500 человек. К тушению огня были привлечены сотни пожарных, техника и авиация. В настоящее время в Успенском МО продолжает действовать лесной пожар, но угрозы населенным пунктам нет.

 

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