Денис Буцаев: Три региона ПФО опубликовали на ЭТП лотов на 24 млн рублей

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
«В ПФО Удмуртская Республика, Саратовская и Нижегородская области стали лидерами по купле-продаже вторресурсов. Эти субъекты РФ разместили лотов на 24 042 900 рублей. Напомню, что работа торговой площадки отвечает принципам экономики замкнутого цикла и создавалась как удобный инструмент для продажи вторичных материальных ресурсов, а также для исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) игроками отрасли», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Всего 14 регионов ПФО разместили 66 лотов на 50 109 751 рубль. Удмуртская Республика опубликовала 19 лотов на 13 996 400 рублей в таких категориях, как полимеры, текстиль, макулатура, резина. 18 лотов на 7 240 000 рублей в (стеклобой, макулатура, полимеры, цветные металлы) относились к Саратовской области. Ещё 12 лотов на 2 806 500 рублей выставила Нижегородская область в категориях: полимеры, металлы, макулатура, пишет udm-info.ru.
«Нашей площадкой уже воспользовались более 850 компаний, сумма их лотов достигает около 800 млн рублей. Востребованной стала услуга по исполнению РОП, активно проходят сделки по продаже вторсырья. Мы работаем над улучшением качества работы площадки, поэтому призываем компании пройти опрос. Для тех, кто его пройдет, бесплатно предоставим на месяц услугу „Личный брокер“», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК “РЭО” Заур Абдурахимов.
Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года и предоставляет возможность продавать и покупать вторичные ресурсы и сырье, заключать сделки по переработке, покупке, а также выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП).