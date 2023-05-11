Денис Буцаев: Три региона ПФО опубликовали на ЭТП лотов на 24 млн рублей

«Нашей площадкой уже воспользовались более 850 компаний, сумма их лотов достигает около 800 млн рублей. Востребованной стала услуга по исполнению РОП, активно проходят сделки по продаже вторсырья. Мы работаем над улучшением качества работы площадки, поэтому призываем компании пройти опрос. Для тех, кто его пройдет, бесплатно предоставим на месяц услугу „Личный брокер“», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК “РЭО” Заур Абдурахимов.