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Безработные в Тюмени могут получать больше денег

11 мая 2023, 11:43
Фото: 1MI
Безработные в Тюмени могут получать больше денег
В Тюмени выплаты безработным осуществляются в виде пособий после постановки на учет в центре занятости населения (ЦЗН). Как это сделать, какое пособие по безработице в 2023 году выплачивают, как оформить социальный контракт — разбираемся вместе.
Сюжет
Тюмень

Официально стать безработным

Жители Тюмени, в силу тех или иных причин потерявшие работу, могут рассчитывать на помощь от государства в отношении трудоустройства. Кроме того, им оказывается и финансовая поддержка в виде пособия.

Для того, чтобы получать пособие по безработице, необходимо стать официально безработным. Для этого потребуется встать на учет в ЦЗН, подав соответствующее заявление.

Зарегистрироваться в центре занятости онлайн

Граждане, проживающие в Тюмени, оставшиеся без работы либо имеющие намерение сменить тот или иной вид деятельности, могут встать на учет в службе занятости в формате онлайн, подав заявление через сайт «Работа в России», и, соответственно, получать пособие по безработице.

На сайте заявление для постановки на учет заполняется в электронном виде, после чего отправляется на рассмотрение службы занятости, где примут решение о постановке на учет и назначении пособия по безработице.

Обратиться лично в центр занятости населения в Тюмени при наличии регистрации в регионе

Те жители Тюмени, которые в силу ряда причин не могут подать электронное заявление для получения статуса безработного и пособия по безработице, могут посетить центр занятости населения очно, в своем городе. Для оформления пособия им потребуется регистрация в Тюмени или области — по месту жительства или фактического нахождения.

Обратиться лично в центр занятости населения в Тюмени при наличии регистрации в регионеОбратиться лично в центр занятости населения в Тюмени при наличии регистрации в регионе
Обратиться лично в центр занятости населения в Тюмени при наличии регистрации в регионе
Фото: 1MI

Какой размер пособия по безработице в Тюмени

После постановки на учет и официального получения статуса безработного жители Тюмени приобретают право на получение пособия. В 2023 году размер пособия рассчитывается по специальной схеме — учитываются стаж, период нахождения в статусе безработного, средняя заработная плата за конкретный период, а также возраст гражданина. Так, в Тюмени граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на получение пособия по безработице в размере от полутора до 12,7 тысячи рублей — выплаты предоставляются на весь период.

В целом размер выплаты в виде пособия по безработице определяется с учетом следующих факторов:

  • трудовой стаж в течение двенадцати месяцев до даты подачи заявления в центр занятости населения;
  • социальная категория, к которой относится гражданин.

Согласно законодательным нормам, гражданин, который был уволен в прошедшие двенадцать месяцев (до даты нахождения без работы), который в указанный период фактически состоял в трудовых отношениях в течение не менее двадцати шести недель и был признан в соответствующем порядке безработным, будет получать пособие по безработице:

  • в течение первых трех месяцев — пособие в размере семидесяти пяти процентов от средней заработной платы на последнем месте трудоустройства;
  • в течение следующих трех месяцев — пособие в размере шестидесяти процентов от соответствующего заработка.

На специальных условиях начисляются пособия детям-сиротам, которые трудоустраиваются впервые.

Какой максимальный размер пособия может получить безработный

Как отмечают в Департаменте труда и занятости населения Тюменской области, размер пособия по безработице в регионе составляет максимум 12,7 тысячи рублей. В текущем году, как уточнили в ведомстве, минимальная сумма пособия — полторы тысячи рублей. Отмечается, что максимальная сумма начисляется только в течение первых трех месяцев с момента постановки на учет.

В Тюмени пособие по безработице не может превышать указанной выше величины и быть ниже минимума, которые уже повышены с учетом районного коэффициента. В других случаях выплата рассчитывается по минимальному размеру (величине).

Какой максимальный размер пособия может получить безработныйКакой максимальный размер пособия может получить безработный
Какой максимальный размер пособия может получить безработный
Фото: 1MI

Как заключить социальный контракт с соцзащитой в Тюмени

Пособие по безработице — не единственная мера поддержки граждан, оставшимся без работы. В Тюмени местные жители могут принять участие в программе социального контракта. С минувшего года в регионе ее расширили, и теперь поддержку от государства в виде соцконтракта могут получать те граждане, которые испытывают проблемы с трудоустройством либо потеряли работу.

Участники программы могут получить от государства единовременную выплату в размере максимум двести пятьдесят тысяч рублей на открытие своего дела, до ста тысяч рублей — на развитие подсобного личного хозяйства.

По данным за позапрошлый (2021) год, в Тюменской области местные жители в рамках программы социального контракта получили выплаты в общем размере семьдесят миллионов рублей. Было заключено суммарно восемьсот социальных контрактов.

Виды социальных контрактов

С прошлого года доходы от трудовой деятельности того члена семьи, который остался без работы с первого марта и получил официальный статус безработного, не принимаются в расчет при определении дохода конкретной семьи. Такие граждане имеют возможность заключать социальный контракт с целью поиска работы, оформления ИП, ведения подсобного хозяйства.

К участию в программе приглашаются малоимущие — как семьи, так и одиноко проживающие граждане. Условие — размер среднедушевого дохода за последние три месяца до момента обращения с заявлением у члена семьи не должен быть больше прожиточного минимума, установленного для Тюменской области.

Виды соцконтрактов, которые могут заключить жители Тюмени при соблюдении условий по доходу и прожиточному минимуму:

  • поиск работы, в частности вне Тюменской области;
  • обучение (профессиональное), получение дополнительного (профессионального) образования;
  • ведение предпринимательской деятельности с регистрацией ИП.

Также социальные контракты заключаются с целью начала ведения подсобного хозяйства и реализации комплекса мероприятий, которые направлены на преодоление сложной жизненной ситуации. Стратегию разрабатывают специалисты в сфере социальной защиты населения при участии заявителей.

Для того, чтобы подписать социальный контракт, жители Тюмени могут обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) по месту своего жительства либо оформить его через портал «Госуслуги».

Виды социальных контрактовВиды социальных контрактов
Виды социальных контрактов
Фото: 1MI
#Тюмень#Безработица#Управление социальной защиты#Пособия
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