Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Жители Тюмени, в силу тех или иных причин потерявшие работу, могут рассчитывать на помощь от государства в отношении трудоустройства. Кроме того, им оказывается и финансовая поддержка в виде пособия.
Для того, чтобы получать пособие по безработице, необходимо стать официально безработным. Для этого потребуется встать на учет в ЦЗН, подав соответствующее заявление.
Граждане, проживающие в Тюмени, оставшиеся без работы либо имеющие намерение сменить тот или иной вид деятельности, могут встать на учет в службе занятости в формате онлайн, подав заявление через сайт «Работа в России», и, соответственно, получать пособие по безработице.
На сайте заявление для постановки на учет заполняется в электронном виде, после чего отправляется на рассмотрение службы занятости, где примут решение о постановке на учет и назначении пособия по безработице.
Те жители Тюмени, которые в силу ряда причин не могут подать электронное заявление для получения статуса безработного и пособия по безработице, могут посетить центр занятости населения очно, в своем городе. Для оформления пособия им потребуется регистрация в Тюмени или области — по месту жительства или фактического нахождения.
После постановки на учет и официального получения статуса безработного жители Тюмени приобретают право на получение пособия. В 2023 году размер пособия рассчитывается по специальной схеме — учитываются стаж, период нахождения в статусе безработного, средняя заработная плата за конкретный период, а также возраст гражданина. Так, в Тюмени граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на получение пособия по безработице в размере от полутора до 12,7 тысячи рублей — выплаты предоставляются на весь период.
В целом размер выплаты в виде пособия по безработице определяется с учетом следующих факторов:
Согласно законодательным нормам, гражданин, который был уволен в прошедшие двенадцать месяцев (до даты нахождения без работы), который в указанный период фактически состоял в трудовых отношениях в течение не менее двадцати шести недель и был признан в соответствующем порядке безработным, будет получать пособие по безработице:
На специальных условиях начисляются пособия детям-сиротам, которые трудоустраиваются впервые.
Как отмечают в Департаменте труда и занятости населения Тюменской области, размер пособия по безработице в регионе составляет максимум 12,7 тысячи рублей. В текущем году, как уточнили в ведомстве, минимальная сумма пособия — полторы тысячи рублей. Отмечается, что максимальная сумма начисляется только в течение первых трех месяцев с момента постановки на учет.
В Тюмени пособие по безработице не может превышать указанной выше величины и быть ниже минимума, которые уже повышены с учетом районного коэффициента. В других случаях выплата рассчитывается по минимальному размеру (величине).
Пособие по безработице — не единственная мера поддержки граждан, оставшимся без работы. В Тюмени местные жители могут принять участие в программе социального контракта. С минувшего года в регионе ее расширили, и теперь поддержку от государства в виде соцконтракта могут получать те граждане, которые испытывают проблемы с трудоустройством либо потеряли работу.
Участники программы могут получить от государства единовременную выплату в размере максимум двести пятьдесят тысяч рублей на открытие своего дела, до ста тысяч рублей — на развитие подсобного личного хозяйства.
По данным за позапрошлый (2021) год, в Тюменской области местные жители в рамках программы социального контракта получили выплаты в общем размере семьдесят миллионов рублей. Было заключено суммарно восемьсот социальных контрактов.
С прошлого года доходы от трудовой деятельности того члена семьи, который остался без работы с первого марта и получил официальный статус безработного, не принимаются в расчет при определении дохода конкретной семьи. Такие граждане имеют возможность заключать социальный контракт с целью поиска работы, оформления ИП, ведения подсобного хозяйства.
К участию в программе приглашаются малоимущие — как семьи, так и одиноко проживающие граждане. Условие — размер среднедушевого дохода за последние три месяца до момента обращения с заявлением у члена семьи не должен быть больше прожиточного минимума, установленного для Тюменской области.
Виды соцконтрактов, которые могут заключить жители Тюмени при соблюдении условий по доходу и прожиточному минимуму:
Также социальные контракты заключаются с целью начала ведения подсобного хозяйства и реализации комплекса мероприятий, которые направлены на преодоление сложной жизненной ситуации. Стратегию разрабатывают специалисты в сфере социальной защиты населения при участии заявителей.
Для того, чтобы подписать социальный контракт, жители Тюмени могут обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) по месту своего жительства либо оформить его через портал «Госуслуги».