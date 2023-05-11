После постановки на учет и официального получения статуса безработного жители Тюмени приобретают право на получение пособия. В 2023 году размер пособия рассчитывается по специальной схеме — учитываются стаж, период нахождения в статусе безработного, средняя заработная плата за конкретный период, а также возраст гражданина. Так, в Тюмени граждане предпенсионного возраста могут рассчитывать на получение пособия по безработице в размере от полутора до 12,7 тысячи рублей — выплаты предоставляются на весь период.