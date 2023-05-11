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Банкротят компанию из Тюмени, которая строила объекты энергетики в Москве

11 мая 2023, 11:37
Фото: 1MI

Налоговики банкротят тюменскую фирму, которая строила объекты энергетики в Москве

Налоговая банкротит тюменскую компанию ООО «Промстройинвест». По данным картотеки арбитражных дел, иск подан 10 мая.

Дело №А70-9804/2023 будет рассмотрено в ближайшее время, сумма иска пока не сообщается.

По данным СБИС, организация уже 16 лет занимается строительством домов, но с 2020 года фактически не ведёт деятельность. Более того зафиксирован недостоверный управляющий и юридический адрес компании по ЕГРЮЛ. Фирма накопила долгов почти на 68 миллионов рублей

Стоит отметить, что ООО «Промстройинвест» выполнял крупные контракты на подстанции «Молжаниновка» в Москве.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская налоговая банкротит бывшее предприятие экс-главы Антипинского НПЗ исетский «Завод Полипак».

Тюменские налоговики банкротят бывший завод экс-главы Антипинского НПЗ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги
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