Банкротят компанию из Тюмени, которая строила объекты энергетики в Москве

По данным СБИС, организация уже 16 лет занимается строительством домов, но с 2020 года фактически не ведёт деятельность. Более того зафиксирован недостоверный управляющий и юридический адрес компании по ЕГРЮЛ. Фирма накопила долгов почти на 68 миллионов рублей