Банкротят компанию из Тюмени, которая строила объекты энергетики в Москве

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Дело №А70-9804/2023 будет рассмотрено в ближайшее время, сумма иска пока не сообщается.
По данным СБИС, организация уже 16 лет занимается строительством домов, но с 2020 года фактически не ведёт деятельность. Более того зафиксирован недостоверный управляющий и юридический адрес компании по ЕГРЮЛ. Фирма накопила долгов почти на 68 миллионов рублей
Стоит отметить, что ООО «Промстройинвест» выполнял крупные контракты на подстанции «Молжаниновка» в Москве.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская налоговая банкротит бывшее предприятие экс-главы Антипинского НПЗ исетский «Завод Полипак».