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Published Сегодня, 03:35

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Жителей города просят не использовать БПЛА

10 мая 2023, 03:35
Фото: nashgorod.ru
Тюменцев попросили воздержаться от использования беспилотников

Тюменцев попросили воздержаться от использования беспилотников

Около 40 тюменцев получили сообщения от УМВД по Тюменской области с просьбой воздержаться от полетов БПЛА до 10 мая включительно. Запрет связали с празднованием Дня Победы.
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УМВД

После инцидента с беспилотником, атаковавшим Московский Кремль, запрет на использование дронов был наложен в десятках регионов России, в их числе Омская область, Республика Алтай, свердловская область и другие.

Однако в Тюменской области не было официальных заявлений о подобном запрете. Рассылку тюменцы, регистрировавшие свои БПЛА через Росавиацию, получили 8 мая.

«Скорее всего готовят официальный запрет, как в других регионах. Но в рассылке слово „запрет“ не фигурировало. К тому же обозначенный срок истекает уже сегодня», — рассказал «Нашему городу» один из владельцев БПЛА.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области браконьеров и поджигателей ловят с помощью беспилотников.

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