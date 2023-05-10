Жителей города просят не использовать БПЛА

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
После инцидента с беспилотником, атаковавшим Московский Кремль, запрет на использование дронов был наложен в десятках регионов России, в их числе Омская область, Республика Алтай, свердловская область и другие.
Однако в Тюменской области не было официальных заявлений о подобном запрете. Рассылку тюменцы, регистрировавшие свои БПЛА через Росавиацию, получили 8 мая.
«Скорее всего готовят официальный запрет, как в других регионах. Но в рассылке слово „запрет“ не фигурировало. К тому же обозначенный срок истекает уже сегодня», — рассказал «Нашему городу» один из владельцев БПЛА.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области браконьеров и поджигателей ловят с помощью беспилотников.