Женщина решила станцевать на трассе Тюмень - Курган, ее сбил автомобиль. Фото

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Женщина внезапно вышла на проезжую часть, водитель ВАЗ её не заметил. В момент
«Водитель на белом ВАЗ- 2114 пытался увернуться, но пьяная девушка стояла к потоку спиной и танцевала», - сообщается в тг-канале «Tyumentimes».
От удара женщина получила серьёзные травмы, её госпитализировали в ОКБ №2. Её состояние тяжелое.
«Предварительно, женщина неожиданно вышла на дорогу вне перехода. Стаж водителя за рулем несколько месяцев», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.
Ранее «Наш город» отметил, что 8 мая автомобиль «Ягуар» сбил вчера двенадцатилетнюю девочку на улице Интернациональной.