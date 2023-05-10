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Женщина решила станцевать на трассе Тюмень - Курган, ее сбил автомобиль. Фото

10 мая 2023, 11:14
Фото: Tyumentimes

Танцующую на трассе Тюмень - Курган женщину сбил автомобиль. Фото

На трассе Тюмень – Курган автомобиль ВАЗ-2114 сбил 44-летнюю женщину. По данным тг-канала «Tyumentimes», всё произошло 9 мая днём на 193-м км федеральной дороги.

Женщина внезапно вышла на проезжую часть, водитель ВАЗ её не заметил. В момент

«Водитель на белом ВАЗ- 2114 пытался увернуться, но пьяная девушка стояла к потоку спиной и танцевала», - сообщается в тг-канале «Tyumentimes».

От удара женщина получила серьёзные травмы, её госпитализировали в ОКБ №2. Её состояние тяжелое.

«Предварительно, женщина неожиданно вышла на дорогу вне перехода. Стаж водителя за рулем несколько месяцев», - сообщили «Нашему городу» в пресс-службе ГИБДД.

Ранее «Наш город» отметил, что 8 мая автомобиль «Ягуар» сбил вчера двенадцатилетнюю девочку на улице Интернациональной.

Двенадцатилетнюю школьницу сбили «на зебре»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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