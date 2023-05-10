За минувшие сутки в Тюменской области потушили четыре пожара

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
К настоящему моменту локализовано шесть пожаров на площади 2 079 гектаров, ликвидировано — четыре на общей площади 2 928 гектаров. Пять ландшафтных пожаров на площади 900 гектаров ещё действуют.
К тушению огня привлечено 1 248 человек и 214 единиц техники. Активно участвуют в борьбе с пожарами военнослужащие и сотрудники подразделения пожарной охраны МЧС РФ. Задействована инженерная техника ТВВИКУ.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти считают основной причиной смога в нашем регионе пожары в Свердловской области.