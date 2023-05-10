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За минувшие сутки в Тюменской области потушили четыре пожара

10 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI

Двенадцать ландшафтных пожаров действуют в Тюменской области

Двенадцать лесных пожаров зафиксировано в регионе на площади 5 263 гектара. Такие данные на утро сегодняшнего дня представили в пресс-службе тюменского правительства.

К настоящему моменту локализовано шесть пожаров на площади 2 079 гектаров, ликвидировано — четыре на общей площади 2 928 гектаров. Пять ландшафтных пожаров на площади 900 гектаров ещё действуют.

К тушению огня привлечено 1 248 человек и 214 единиц техники. Активно участвуют в борьбе с пожарами военнослужащие и сотрудники подразделения пожарной охраны МЧС РФ. Задействована инженерная техника ТВВИКУ.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти считают основной причиной смога в нашем регионе пожары в Свердловской области.

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#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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