В Тюмени крупные пробки у Лесобазы и на объездной дороге из-за аварий. Фото

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Сразу 3 машины пострадали в результате аварии на Дамбовской. Здесь маршрутный автобус «Газель» влетел в стоящие автомобили. Через 30 минут тут собралась пробка почти в 2 километра, пострадал один человек.
«Предварительно, водитель маршрутного такси отвлекся от движения, въехал в стоящие автомобили», - сообщили в ГИБДД «Нашему городу».
Ещё одно ДТП произошло на объездной дороге около улицы Ямской. Здесь тоже возникла большая пробка почти в 2 километра. Сегодня в вечерний час пик на дорогах Тюмени произошло 6 ДТП, пробки составили 8 баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 6 мая в областной столице наблюдалась километровые заторы, люди массово поехали на дачи и за город.