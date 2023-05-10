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В Тюмени крупные пробки у Лесобазы и на объездной дороге из-за аварий. Фото

10 мая 2023, 13:20
Фото: 2ГИС

Большие пробки у Лесобазы и на объездной дороге из-за ДТП в Тюмени. Фото

В областной столице 10 мая возникли пробки в 2 километра на улицах Дамбовской (у Лесобазы) и в западной части объездной дороги. По данным 2ГИС, это произошло из-за ДТП.

Сразу 3 машины пострадали в результате аварии на Дамбовской. Здесь маршрутный автобус «Газель» влетел в стоящие автомобили. Через 30 минут тут собралась пробка почти в 2 километра, пострадал один человек.

«Предварительно, водитель маршрутного такси отвлекся от движения, въехал в стоящие автомобили», - сообщили в ГИБДД «Нашему городу».

Ещё одно ДТП произошло на объездной дороге около улицы Ямской. Здесь тоже возникла большая пробка почти в 2 километра. Сегодня в вечерний час пик на дорогах Тюмени произошло 6 ДТП, пробки составили 8 баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 6 мая в областной столице наблюдалась километровые заторы, люди массово поехали на дачи и за город.

Трассы под Тюменью сковали пробки — тюменцы массово едут на дачи
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги
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