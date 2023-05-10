В ГД РФ призвали запретить серию «Гриффинов» о пьянстве в Челябинске

Также депутат призналась, что не хотела бы, чтобы ее ребенок увидел этот эпизод и сделал ошибочные выводы о жизни в Челябинской области. Она сообщила, что предпочитает показать сыну озеро Тургояк и остальные достопримечательности региона, назвав мультфильм осознанной работой против Российской Федерации и образцом информационной войны посредством художественных произведений. Об этом сообщает NEWS.ru.