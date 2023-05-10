В ГД РФ призвали запретить серию «Гриффинов» о пьянстве в Челябинске

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Кроме того, художественный образ, использованный создателями эпизода, не отражает реальность, уверена депутат. Лантратова убеждена, что подобные произведения являются частью антироссийской пропаганды. Парламентарий призвала к запрету демонстрации указанной серии на государственных телеканалах.
Также депутат призналась, что не хотела бы, чтобы ее ребенок увидел этот эпизод и сделал ошибочные выводы о жизни в Челябинской области. Она сообщила, что предпочитает показать сыну озеро Тургояк и остальные достопримечательности региона, назвав мультфильм осознанной работой против Российской Федерации и образцом информационной войны посредством художественных произведений. Об этом сообщает NEWS.ru.
По мнению Лантратовой, в книгах, а также в художественных и мультипликационных фильмах противниками РФ намеренно создается образ государства, граждане которого недовольны жизнью, страдают от пагубных привычек и берут взятки.
Парламентарий призвала руководство телеканалов запретить показ подобных сюжетов, добавив, что Челябинская область — стремительно развивающийся, стратегически значимый культурный регион, в котором проходят выставки, есть театры и свой симфонический оркестр. Две киноленты, созданные продюсерами из Челябинска — «Чебурашка» и «Холоп» — стали лидерами проката.
В эпизоде «Гриффинов», упоминаемом Лантратовой, герои отправляются в «уральский Чикаго» — Челябинск, жители которого злоупотребляют спиртным, читают газету «Россия вчера», конфликтуют с полицией и подвергаются радиационному облучению, а также заболевают «коровьей чумой».