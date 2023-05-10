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В ГД РФ призвали запретить серию «Гриффинов» о пьянстве в Челябинске

10 мая 2023, 15:44
Фото: 1MI
Депутат Яна Лантратова выступила в ГД РФ, призвав ограничить показ эпизода мультсериала «Гриффины» о Челябинске. По словам первого зампреда комитета Госдумы по просвещению, одна из серий мультфильма является оскорбительной.

Кроме того, художественный образ, использованный создателями эпизода, не отражает реальность, уверена депутат. Лантратова убеждена, что подобные произведения являются частью антироссийской пропаганды. Парламентарий призвала к запрету демонстрации указанной серии на государственных телеканалах.

Также депутат призналась, что не хотела бы, чтобы ее ребенок увидел этот эпизод и сделал ошибочные выводы о жизни в Челябинской области. Она сообщила, что предпочитает показать сыну озеро Тургояк и остальные достопримечательности региона, назвав мультфильм осознанной работой против Российской Федерации и образцом информационной войны посредством художественных произведений. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Лантратовой, в книгах, а также в художественных и мультипликационных фильмах противниками РФ намеренно создается образ государства, граждане которого недовольны жизнью, страдают от пагубных привычек и берут взятки.

Парламентарий призвала руководство телеканалов запретить показ подобных сюжетов, добавив, что Челябинская область — стремительно развивающийся, стратегически значимый культурный регион, в котором проходят выставки, есть театры и свой симфонический оркестр. Две киноленты, созданные продюсерами из Челябинска — «Чебурашка» и «Холоп» — стали лидерами проката.

В эпизоде «Гриффинов», упоминаемом Лантратовой, герои отправляются в «уральский Чикаго» — Челябинск, жители которого злоупотребляют спиртным, читают газету «Россия вчера», конфликтуют с полицией и подвергаются радиационному облучению, а также заболевают «коровьей чумой».

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