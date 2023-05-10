Уже потушенные тюменские пожары вновь появляются на том же месте. Видео

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Здесь тлела сухая трава и кустарники.
«Ехал к папе и увидел дым. Благо на трассе были оставлены бутылки с водой. Время 13:30 10.05. Координаты места 56.822972, 65.882829 после поворота направо в сторону Ялуторовска после Богандинского поста», - сообщил тюменец в паблике ВК.
Пожар здесь уже тушили, но он «снова начал разрастаться».
Сегодня утром «Наш город» сообщал, что в Тюменской области 10 мая действуют 13 лесных пожаров. В регионе установилась сухая погода.