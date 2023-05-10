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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

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Уже потушенные тюменские пожары вновь появляются на том же месте. Видео

10 мая 2023, 11:34

В Тюменской области водители помогают тушить пожары. Видео

Тюменские водители помогают тушить пожары в регионе. По данным паблика «ЧС Тюмень» один из инцидентов произошел 10 мая в районе Богандинки.

Здесь тлела сухая трава и кустарники.

«Ехал к папе и увидел дым. Благо на трассе были оставлены бутылки с водой. Время 13:30 10.05. Координаты места 56.822972, 65.882829 после поворота направо в сторону Ялуторовска после Богандинского поста», - сообщил тюменец в паблике ВК.

Пожар здесь уже тушили, но он «снова начал разрастаться».

Сегодня утром «Наш город» сообщал, что в Тюменской области 10 мая действуют 13 лесных пожаров. В регионе установилась сухая погода. 

На территории области действуют 13 лесных пожаров
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени
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