Уставный капитал больницы МСЧ «Нефтяник» в Тюмени увеличат сразу на 152 млн рублей

Документ внёс на рассмотрение Александр Моор. Он предлагает проинвестировать МСЧ «Нефтяник» для осуществления функций в сфере охраны здоровья. По данным СБИС, организации работает уже 23 год, в прошлом году выручка составила 1,5 млрд рублей. Прибыль увеличилась до 28 млн.