Уставный капитал больницы МСЧ «Нефтяник» в Тюмени увеличат сразу на 152 млн рублей

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Документ внёс на рассмотрение Александр Моор. Он предлагает проинвестировать МСЧ «Нефтяник» для осуществления функций в сфере охраны здоровья. По данным СБИС, организации работает уже 23 год, в прошлом году выручка составила 1,5 млрд рублей. Прибыль увеличилась до 28 млн.
АО МСЧ «Нефтяник» является собственностью властей Тюменской области.
Стоит отметить, что в этом году планируемый дефицит регионального бюджета составляет 35 млрд рублей. Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году администрация Тюмени потратила на содержание Руслана Кухарука 6 млн рублей.