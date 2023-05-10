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Уставный капитал больницы МСЧ «Нефтяник» в Тюмени увеличат сразу на 152 млн рублей

10 мая 2023, 14:39
Фото: Скрин Яндекс.Карты

Тюменские власти внесут еще 152 млн рублей в уставный капитал МСЧ «Нефтяник»

Тюменские власти хотят увеличить уставный капитал МСЧ «Нефтяник» сразу на 152 млн рублей. Соответствующий законопроект появился 10 мая на сайте облдумы.

Документ внёс на рассмотрение Александр Моор. Он предлагает проинвестировать МСЧ «Нефтяник» для осуществления функций в сфере охраны здоровья. По данным СБИС, организации работает уже 23 год, в прошлом году выручка составила 1,5 млрд рублей. Прибыль увеличилась до 28 млн.

АО МСЧ «Нефтяник» является собственностью властей Тюменской области.

Стоит отметить, что в этом году планируемый дефицит регионального бюджета составляет 35 млрд рублей. Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году администрация Тюмени потратила на содержание Руслана Кухарука 6 млн рублей.

На нужды Руслана Кухарука тюменцы потратили более 6 миллионов рублей
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Мсч Нефтяник#Александр Мязин
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