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Тюменцы жалуются на поджигателей лесов

10 мая 2023, 15:18
Фото: 1MI

Шалаши из веток находят в лесах Тюменской области

Тюменцы утверждают, что они находят в лесах заготовки под костры. Такая информация от подписчика появилась в паблике «ЧС Тюмень».

Кучи веток и небольших бревен местные жители находят в лесах региона с момента начала пожаров. Тюменцы предполагают, что эти залежи — дело рук виновников распространения огня в регионах.

Одна из подписчиц паблика разместила жалобу вместе с фотоснимками.

«Вот такие конструкции мы находим в Криводановских лесах», — поделилась местная жительница.

Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области приняли за поджигателя обычного путешественника, которого привязали к дереву. Местные власти призвали людей не заниматься самоуправством.

Фото: ЧС Тюмень
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#Елена Чебоксарова#Поджигатели#Ландшафтный пожар#Жалобы#Лес#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Происшествия
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