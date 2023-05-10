Тюменцы жалуются на поджигателей лесов

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Кучи веток и небольших бревен местные жители находят в лесах региона с момента начала пожаров. Тюменцы предполагают, что эти залежи — дело рук виновников распространения огня в регионах.
Одна из подписчиц паблика разместила жалобу вместе с фотоснимками.
«Вот такие конструкции мы находим в Криводановских лесах», — поделилась местная жительница.
Ранее «Наш город» писал, что жители Тюменской области приняли за поджигателя обычного путешественника, которого привязали к дереву. Местные власти призвали людей не заниматься самоуправством.