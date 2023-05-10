Тюменцы просят приостановить деятельность учебных заведений в связи с пожарами

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Тюменцы просят временно закрыть детские сады, школы и колледжи, а детей и студентов перевести на дистанционное обучение.
«Вчера индекс уровня загрязнения воздуха был 165, сегодня этот показатель уже 172. Загрязнение воздуха будет всю неделю, согласно источнику IQ Air. Так почему не приостановить деятельность таких организаций, как детские сады, школы, колледжи. Почему не минимизировать негативное воздействие вредных веществ на самые уязвимые слои населения, если существует угроза здоровью?» — возмутился анонимный подписчик.
В комментариях под постом тюменцы усомнились, что дети будут сидеть дома, если приостановят деятельность учебных заведений. Но некоторые подписчики поддержали автора поста и даже рассказали, что малышей в детских садах при таком качестве воздуха заставляют делать зарядку на улице, что действительно опасно для них.
«На Войновке, в детском саду № 25, в 8 утра, дети делали зарядку на улице. Из окна очень хорошо было видно. Звучит музыка, и детки по кругу бегают. А на улице сильный запах гари, смог», — поделилась одна из местных жительниц.
В настоящее время индекс уровня загрязнения воздуха составляет 162. Концентрация ПДК в Тюмени в 17,3 раза выше рекомедуемго ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
Ранее «Наш город» писал, что вчера качество воздуха в областной столице улучшилось, но вечером её вновь окутал смог из-за пожаров в Тюменском районе.