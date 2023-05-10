Тюменцы просят приостановить деятельность учебных заведений в связи с пожарами

В комментариях под постом тюменцы усомнились, что дети будут сидеть дома, если приостановят деятельность учебных заведений. Но некоторые подписчики поддержали автора поста и даже рассказали, что малышей в детских садах при таком качестве воздуха заставляют делать зарядку на улице, что действительно опасно для них.