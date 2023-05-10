Тюменцы привязали человека к дереву, приняв за «диверсанта» поджигающего лес. Фото

В Тюменском районе путешественника привязали к дереву, приняв за поджигателя леса

Тюменские власти отреагировали на сообщения в соцсетях об обнаружении «диверсанта», который поджигал леса. Местные жители поймали путешественника и приковали его к дереву, но потом отпустили.