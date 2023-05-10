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Тюменцы привязали человека к дереву, приняв за «диверсанта» поджигающего лес. Фото

10 мая 2023, 12:05
Фото: Информцентр правительства Тюменской области

В Тюменском районе путешественника привязали к дереву, приняв за поджигателя леса

Тюменские власти отреагировали на сообщения в соцсетях об обнаружении «диверсанта», который поджигал леса. Местные жители поймали путешественника и приковали его к дереву, но потом отпустили.

Мужчину связали женщины из пешего патруля.

«В соцсетях можно увидеть информацию от добровольцев, которые ловят поджигателей. Мужчина на фото якобы виновен в возникновении природного пожара в Тюменском районе. На самом деле — пеший путешественник», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.

Чиновники просят местных жителей не заниматься самоуправством. Если вы заметили поджигателей, об этом нужно сообщить в МВД.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области действует режим ЧС из-за пожаров и сухой погоды.

На всей территории Тюменской области объявлен режим ЧС
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Пожар
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