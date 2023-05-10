Тюменцы привязали человека к дереву, приняв за «диверсанта» поджигающего лес. Фото

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Мужчину связали женщины из пешего патруля.
«В соцсетях можно увидеть информацию от добровольцев, которые ловят поджигателей. Мужчина на фото якобы виновен в возникновении природного пожара в Тюменском районе. На самом деле — пеший путешественник», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.
Чиновники просят местных жителей не заниматься самоуправством. Если вы заметили поджигателей, об этом нужно сообщить в МВД.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюменской области действует режим ЧС из-за пожаров и сухой погоды.