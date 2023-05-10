Тюменские власти считают, что смог в городе — следствие пожаров в соседней области

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Власти опровергли предположения о том, что смог в Тюмень доносится от 13 лесных пожаров в регионе. По заявлению департамента гражданской защиты, дым от тюменских пожаров огибает Тюмень.
«Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени. Например, один из пожаров действует в Нижне-Тавдинском районе. Но он находится гораздо севернее, и учитывая, что ветер северо-западный, дым уносит от областной столицы. Аналогичная ситуация с пожарами в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. А вот граница со Свердловской областью дымит», — заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
По данным сервиса Fires сейчас возгорания зафиксированы в районе Чикчинского, Каскаринского и Успенского районов. По данным «Яндекс. Погоды» ветер сейчас все же направлен с юго-запада. Аналогичные данные приводят и другие сервисы с прогнозом погоды и актуальными погодными условиями.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что ПДК вредных веществ в воздухе превышена в 19,1 раза. Жители Тюмени серьезно этим обеспокоены.