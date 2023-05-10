Тюменские власти считают, что смог в городе — следствие пожаров в соседней области

По данным сервиса Fires сейчас возгорания зафиксированы в районе Чикчинского, Каскаринского и Успенского районов. По данным «Яндекс. Погоды» ветер сейчас все же направлен с юго-запада. Аналогичные данные приводят и другие сервисы с прогнозом погоды и актуальными погодными условиями.