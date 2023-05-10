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Тюменские власти считают, что смог в городе — следствие пожаров в соседней области

10 мая 2023, 06:27
Фото: 1MI
Власти региона уверены, что смог пришел в Тюмень из-за пожаров в Свердловской области

Власти региона уверены, что смог пришел в Тюмень из-за пожаров в Свердловской области

Правительство Тюменской области опубликовало официальное заявление, в котором обозначено, что запах гари и дымка в городе — это следствие не тюменских, а свердловских пожаров.

Власти опровергли предположения о том, что смог в Тюмень доносится от 13 лесных пожаров в регионе. По заявлению департамента гражданской защиты, дым от тюменских пожаров огибает Тюмень.

«Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени. Например, один из пожаров действует в Нижне-Тавдинском районе. Но он находится гораздо севернее, и учитывая, что ветер северо-западный, дым уносит от областной столицы. Аналогичная ситуация с пожарами в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. А вот граница со Свердловской областью дымит», — заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

По данным сервиса Fires сейчас возгорания зафиксированы в районе Чикчинского, Каскаринского и Успенского районов. По данным «Яндекс. Погоды» ветер сейчас все же направлен с юго-запада. Аналогичные данные приводят и другие сервисы с прогнозом погоды и актуальными погодными условиями.  

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