Тюменец украл тонну металлолома и скрывался от полиции

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В конце мая 2021 года поступало заявление о краже металлолома из вагона состава одного из поездов. Пропало около тонны лома, но оперативно найти преступника не удалось.
«Розыскные мероприятия продолжались и в январе текущего года подозреваемого 38-летнего жителя Тюмени задержали, мужчина дал признательные показания», — сообщают в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.
Как оказалось, мужчина работал на станции Войновка осмотрщиком-ремонтником. Заметив вагон, полный металлолома, он сразу понял, что из этого можно извлечь выгоду. Ночью он свободно пришел на территорию станции и скидал почти 996 килограммов металлолома в кусты, откуда позже забрал и увез на машине в пункт приемки. Так он заработал 21 тысячу 400 рублей.
Теперь на преступника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, вскоре дело передадут в суд.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменка украла у сироты 12 тысяч рублей и заплатила за это почти в 10 раз больше.