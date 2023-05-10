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Тюменец украл тонну металлолома и скрывался от полиции

10 мая 2023, 06:49
Фото: 1MI
Тюменец украл почти тонну металлолома на железнодорожной станции

Тюменец украл почти тонну металлолома на железнодорожной станции

Сотрудники УМВД смогли раскрыть дело двухлетней давности.
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Тюмень

В конце мая 2021 года поступало заявление о краже металлолома из вагона состава одного из поездов. Пропало около тонны лома, но оперативно найти преступника не удалось.

«Розыскные мероприятия продолжались и в январе текущего года подозреваемого 38-летнего жителя Тюмени задержали, мужчина дал признательные показания», — сообщают в Тюменском ЛО МВД России на транспорте.

Как оказалось, мужчина работал на станции Войновка осмотрщиком-ремонтником. Заметив вагон, полный металлолома, он сразу понял, что из этого можно извлечь выгоду. Ночью он свободно пришел на территорию станции и скидал почти 996 килограммов металлолома в кусты, откуда позже забрал и увез на машине в пункт приемки. Так он заработал 21 тысячу 400 рублей.

Теперь на преступника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, вскоре дело передадут в суд.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменка украла у сироты 12 тысяч рублей и заплатила за это почти в 10 раз больше. 

#Алиса Вернер#Кража#Металлы#Металлопрокат#Цветные металлы#Кража металла#Металлургический завод#Вокзал#Тюмень
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