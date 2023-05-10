Тюменец украл тонну металлолома и скрывался от полиции

Как оказалось, мужчина работал на станции Войновка осмотрщиком-ремонтником. Заметив вагон, полный металлолома, он сразу понял, что из этого можно извлечь выгоду. Ночью он свободно пришел на территорию станции и скидал почти 996 килограммов металлолома в кусты, откуда позже забрал и увез на машине в пункт приемки. Так он заработал 21 тысячу 400 рублей.