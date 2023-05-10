Тоболяк просит выдать медали пожарным Тюменской области

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
«Просим президента РФ Путина В.В. и Министра обороны РФ генерала армии Шойгу С. К. представить к награде „За героизм, отвагу и спасение на пожаре " сотрудникам МЧС Тюменской области, а также просим выдать им премию. Ребята не жалея сил рисковали своими жизнями, совершили настоящий подвиг, выполнили свою задачу!», — уверен тоболяк.
Его поддерживают многие тюменцы, которые убеждены, что работа спасателей достойна награды.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на территории региона с начала сезона произошло более 600 природных пожаров. 113 из них были зарегистрированы в Тюменском районе, 90 — в Тюмени, 44 — в Нижнетавдинском районе, 41 и 36 пожаров — в Ялуторовском и Тобольском районах соответственно.