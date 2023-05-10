Тоболяк просит выдать медали пожарным Тюменской области

Ранее «Наш город» сообщал о том, что на территории региона с начала сезона произошло более 600 природных пожаров. 113 из них были зарегистрированы в Тюменском районе, 90 — в Тюмени, 44 — в Нижнетавдинском районе, 41 и 36 пожаров — в Ялуторовском и Тобольском районах соответственно.