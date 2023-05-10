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Тоболяк просит выдать медали пожарным Тюменской области

10 мая 2023, 04:23
Фото: 1MI
Тоболяк попросил Владимира путина наградить пожарным Тюменской области

Тоболяк попросил Владимира Путина наградить пожарных Тюменской области

Михаил Корнеев написал публичное обращение к президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу с просьбой представить к наградам жителей Тюменской области, которые борются с пожарами в рядах спасателей.
«Просим президента РФ Путина В.В. и Министра обороны РФ генерала армии Шойгу С. К. представить к награде „За героизм, отвагу и спасение на пожаре " сотрудникам МЧС Тюменской области, а также просим выдать им премию. Ребята не жалея сил рисковали своими жизнями, совершили настоящий подвиг, выполнили свою задачу!», — уверен тоболяк.

Его поддерживают многие тюменцы, которые убеждены, что работа спасателей достойна награды.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что на территории региона с начала сезона произошло более 600 природных пожаров. 113 из них были зарегистрированы в Тюменском районе, 90 — в Тюмени, 44 — в Нижнетавдинском районе, 41 и 36 пожаров — в Ялуторовском и Тобольском районах соответственно.

#Алиса Вернер#Пожар#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Тобольск#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Сергей Шойгу#Путин#Владимир Путин#Президент РФ#Указы президента#Вопросы президенту#Тюменская область
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