Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 19 раз

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Специалисты рекомендуют использовать на улице маски и не открывать окна в квартирах. Также в сложившихся обстоятельствах важно пить много воды и пользоваться увлажнителями воздуха.
Учитывая направление ветра и пожар в районе поселка Успенка, в течение дня ситуация может усугубиться.
Родителям стоит ограничить пребывание детей на улице и также выдавать на прогулку бутылку с водой. Важно объяснить ребенку, что при ухудшении самочувствия ему необходимо оперативно обратиться к родителям, так как последствия длительного пребывания в неблагополучной атмосфере могут негативно сказаться на здоровье.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня в Тюмени дождей не будет, но ветер стихнет. К обеду потеплеет до + 17 градусов.