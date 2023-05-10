Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 19 раз

Родителям стоит ограничить пребывание детей на улице и также выдавать на прогулку бутылку с водой. Важно объяснить ребенку, что при ухудшении самочувствия ему необходимо оперативно обратиться к родителям, так как последствия длительного пребывания в неблагополучной атмосфере могут негативно сказаться на здоровье.