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Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

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Содержание вредных веществ в воздухе превышено в 19 раз

10 мая 2023, 03:54
Фото: 1MI
Концентрация вредных веществ в тюменском воздухе превышает норму в 19 раз

Качество тюменского воздуха ухудшилось почти в 20 раз

По данным сервиса IQAir на 10 мая, сейчас концентрация вредных веществ в воздухе превышена в 19,1 раза. На карте видно, как ветер несет в город смог от лесных пожаров.
Сюжет
Тюмень

Специалисты рекомендуют использовать на улице маски и не открывать окна в квартирах. Также в сложившихся обстоятельствах важно пить много воды и пользоваться увлажнителями воздуха. 

Учитывая направление ветра и пожар в районе поселка Успенка, в течение дня ситуация может усугубиться.

Фото: Скриншот с сервиса IQAir

Родителям стоит ограничить пребывание детей на улице и также выдавать на прогулку бутылку с водой. Важно объяснить ребенку, что при ухудшении самочувствия ему необходимо оперативно обратиться к родителям, так как последствия длительного пребывания в неблагополучной атмосфере могут негативно сказаться на здоровье.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня в Тюмени дождей не будет, но ветер стихнет. К обеду потеплеет до + 17 градусов.

#Алиса Вернер#Воздух#Пробы воздуха#Вредные вещества#Гарь#Неприятный запах#Дым#Смог#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Пожар
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