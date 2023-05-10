Сегодня начинается ремонт путепровода на обходе Тюмени

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Ремонт путепровода будет проводиться в 6 этапов.
В период с 10 по 26 мая рабочие демонтируют верхние слои асфальтобетона на проезжей и тротуарной части, проведут локальный ремонт выравнивающего слоя пролетного строения, выполнят укладку новой гидроизоляции, заменят водоотводные трубы и восстановят верхние слои асфальта.
Ранее «Наш город» писал, что завершить работы по ремонту путепровода планируется до 31 августа 2023 года.