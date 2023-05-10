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Сегодня начинается ремонт путепровода на обходе Тюмени

10 мая 2023, 07:26
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Первый этап ремонта путепровода начался 10 мая в Тюмени

К ремонту самого сложного объекта нацпроекта «Безопасные качественные военные дороги» между Интернациональной и Авторемонтной улицами приступили сегодня, сообщили в информцентре правительства региона.

Ремонт путепровода будет проводиться в 6 этапов.

В период с 10 по 26 мая рабочие демонтируют верхние слои асфальтобетона на проезжей и тротуарной части, проведут локальный ремонт выравнивающего слоя пролетного строения, выполнят укладку новой гидроизоляции, заменят водоотводные трубы и восстановят верхние слои асфальта.

Ранее «Наш город» писал, что завершить работы по ремонту путепровода планируется до 31 августа 2023 года.

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#Елена Чебоксарова#Касается каждого#Автомобилисты#Безопасные качественные дороги#Путепровод#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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