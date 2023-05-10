Сегодня начинается ремонт путепровода на обходе Тюмени

Первый этап ремонта путепровода начался 10 мая в Тюмени

К ремонту самого сложного объекта нацпроекта «Безопасные качественные военные дороги» между Интернациональной и Авторемонтной улицами приступили сегодня, сообщили в информцентре правительства региона.

Сюжет Касается каждого