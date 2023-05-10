РЭО анонсировал список своих мероприятий на НМЭК-2023

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, программа будет обширной. В её рамках в Северной столице пройдёт экозабег. Прямо на НМЭК откроют мастерскую по переработке отходов и проведут показ одежды, созданной из вторсырья. Также будет показан документальный фильм, снятый при участии Первого канала, в котором рассказывается об экономике замкнутого цикла. Кроме этого, в 50 регионах нашей страны проведут субботники «Убери за собой», пишет gorod55.ru.