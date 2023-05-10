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РЭО анонсировал список своих мероприятий на НМЭК-2023

10 мая 2023, 12:55
С 25 по 27 мая в рамках Невского международного экологического конгресса РЭО и Минприроды проведут серию экопросветительских акций.

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, программа будет обширной. В её рамках в Северной столице пройдёт экозабег. Прямо на НМЭК откроют мастерскую по переработке отходов и проведут показ одежды, созданной из вторсырья. Также будет показан документальный фильм, снятый при участии Первого канала, в котором рассказывается об экономике замкнутого цикла. Кроме этого, в 50 регионах нашей страны проведут субботники «Убери за собой», пишет gorod55.ru.

Помимо этого, Минкульт, РЭО, сеть «ПЕТЕРБУРГ-КИНО» и Комитет по культуре Санкт-Петербурга организуют в рамках экоконгресса экологический фестиваль кино. Фильмы будут показаны с 20 по 23 мая в кинотеатрах «Родина», «Дружба», «Фильмофонд», «Заневский», «Уран», «Восход».

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что экопросветительские мероприятия помогают гражданам больше узнать о переработке твёрдых коммунальных отходов и об экономике замкнутого цикла.

В РЭО напомнили, что ключевой задачей оператора является формирование комплексной системы обращения с ТКО. В нацпроекте «Экология» говорится о том, что к 2030 году в России должны на 50% снизиться объёмы ТКО, отправляемые на свалки, а уровень сортировки мусора необходимо довести до 100%. Эксперты считают обозначенные показатели достижимыми при условии формирования в стране экономики замкнутого цикла.





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