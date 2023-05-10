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Ремонт на объездной, причины смога в Тюмени, путешественника привязали к дереву

10 мая 2023, 19:08
Фото: Скрин ЧС Тюмень

Причины смога в Тюмени, путешественника привязали к дереву, ремонт на объездной

Сегодня строительные бригады приступили к ремонту самого сложного объекта между улицами Интернациональной и Авторемонтной.

В Тюмени начался первый этап ремонта путепровода на объездной дороге.

Все работы будут проведены в 6 этапов. В период с 10 по 26 мая рабочие демонтируют верхние слои асфальтобетона на проезжей и тротуарной части, проведут локальный ремонт выравнивающего слоя пролетного строения и восстановят верхние слои асфальта.

Основную часть работ планируется завершить до 31 августа.

Причиной смога в Тюмени стали природные пожары в Свердловской области.

Правительство Тюменской области опубликовало официальное заявление и обозначило причины дымки в городе.  Это следствие не тюменских, а свердловских пожаров.

Власти опровергли предположения о том, что смог в Тюмень доносится от 13 лесных пожаров в регионе.

«Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени», — заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Огонь зарегистрирован в районе Чикчинского, Каскаринского и Успенского районов. По данным «Яндекс. Погоды» ветер сейчас все же направлен с юго-запада. Аналогичные данные приводят и другие сервисы с прогнозом погоды и актуальными погодными условиями.  

В Тюменском районе путешественника привязали к дереву, приняв за поджигателя леса.

Тюменские власти отреагировали на сообщения в соцсетях об обнаружении «диверсанта», который поджигал леса. Местные жители поймали путешественника и приковали его к дереву, но потом отпустили.

Мужчину связали женщины из пешего патруля.

«В соцсетях можно увидеть информацию от добровольцев, которые ловят поджигателей. Мужчина на фото якобы виновен в возникновении природного пожара в Тюменском районе. На самом деле — пеший путешественник», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.
Тюменцы привязали человека к дереву, приняв за «диверсанта» поджигающего лес. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Уголовная ответственность#Работа#Водители
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