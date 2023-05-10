Ремонт на объездной, причины смога в Тюмени, путешественника привязали к дереву

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
В Тюмени начался первый этап ремонта путепровода на объездной дороге.
Все работы будут проведены в 6 этапов. В период с 10 по 26 мая рабочие демонтируют верхние слои асфальтобетона на проезжей и тротуарной части, проведут локальный ремонт выравнивающего слоя пролетного строения и восстановят верхние слои асфальта.
Основную часть работ планируется завершить до 31 августа.
Причиной смога в Тюмени стали природные пожары в Свердловской области.
Правительство Тюменской области опубликовало официальное заявление и обозначило причины дымки в городе. Это следствие не тюменских, а свердловских пожаров.
Власти опровергли предположения о том, что смог в Тюмень доносится от 13 лесных пожаров в регионе.
«Дым от пожаров, действующих в нашем регионе, ветер сносит в сторону от Тюмени», — заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
Огонь зарегистрирован в районе Чикчинского, Каскаринского и Успенского районов. По данным «Яндекс. Погоды» ветер сейчас все же направлен с юго-запада. Аналогичные данные приводят и другие сервисы с прогнозом погоды и актуальными погодными условиями.
В Тюменском районе путешественника привязали к дереву, приняв за поджигателя леса.
Тюменские власти отреагировали на сообщения в соцсетях об обнаружении «диверсанта», который поджигал леса. Местные жители поймали путешественника и приковали его к дереву, но потом отпустили.
Мужчину связали женщины из пешего патруля.
«В соцсетях можно увидеть информацию от добровольцев, которые ловят поджигателей. Мужчина на фото якобы виновен в возникновении природного пожара в Тюменском районе. На самом деле — пеший путешественник», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области.