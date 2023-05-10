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Пропавшую две недели назад 27-летнюю тюменку нашли, она мертва. Фото

10 мая 2023, 12:41
Фото: ЛизаАлерт

В Тюменской области нашли пропавгую 27-летнюю девушку, она умерла. Фото

В Тюменской области завершились поиски Толстовой Валентины Владимировны. В поисковой группе «ЛизаАлерт» 10 мая было размещено сообщение, что девушка скончалась.

Её искали с 27 апреля в Ишиме. 1 мая сообщения о розыске появилось на сайте «Наш город» по данным из соцсетей. Девушка 1995 года рождения пропала две недели назад, известно, что она вышла из дома и не связывалась с родственниками.

«Толстова (Журавлёва) Валентина Владимировна, 27 лет (1995 г.р.) Ишим Тюменская область. Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», - сообщили представители ПО «ЛизеАлерт».

Ранее «Наш город» сообщал, что на шестой день поисков удалось найти пожилого тюменца, который пропал во время пожара в селе Салаирка.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Поиски#Поиски пропавших#Александр Мязин
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