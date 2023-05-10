Пропавшую две недели назад 27-летнюю тюменку нашли, она мертва. Фото

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Её искали с 27 апреля в Ишиме. 1 мая сообщения о розыске появилось на сайте «Наш город» по данным из соцсетей. Девушка 1995 года рождения пропала две недели назад, известно, что она вышла из дома и не связывалась с родственниками.
«Толстова (Журавлёва) Валентина Владимировна, 27 лет (1995 г.р.) Ишим Тюменская область. Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», - сообщили представители ПО «ЛизеАлерт».
Ранее «Наш город» сообщал, что на шестой день поисков удалось найти пожилого тюменца, который пропал во время пожара в селе Салаирка.