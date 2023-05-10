Представители власти и водоканала Саранска перенимают тюменский опыт партнерства

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Рабочая группа во главе с заместителем главы города в сопровождении операционного директора группы компаний «Росводоканал» приехала в Тюмень, чтобы оценить лучшие практики в сфере водоснабжения и водоотведения, реализуемые в формате государственно-частного партнёрства.
«В Тюмени успешно реализуется одно из крупнейших концессионных соглашений в стране. Здесь создана эффективная модель государственно-частного партнерства с высоким коэффициентом полезного действия, поэтому мы приехали в Тюмень и получили подробные ответы на все вопросы, касающиеся сотрудничества органов власти и бизнеса», - отметил заместитель главы города Саранска Павел Комогоров
В тюменском водоканале гости познакомились с работой ситуационного центра, где им представили разработанную специалистами предприятия информационную систему «Астра». Система позволяет равномерно распределять заявки, с ее помощью происходит взаимодействие с абонентами и координируется работа мобильных ремонтных подразделений. Кроме того, в водоканале полностью автоматизирована регулировка параметров давления в водопроводной сети, управление работой двух городских водозаборов, контроль над двумя сотнями насосных станций.
«В 2017 году мы заключили концессионное соглашение относительно объектов водоснабжения и водоотведения на 22 миллиарда рублей до 2031 года. Более чем на 9 миллиардов рублей мероприятия уже выполнены. Только в городе Тюмени мы построили и реконструировали более 400 километров сетей водоснабжения и водоотведения, снизив аварийность и число ограничений ресурса на 70%. Ведется масштабная модернизация устаревших сооружений очитки воды и стоков. С 2020 года мы ведем работу в Тюменском районе», - рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Впечатлили гостей и Метелевские водоочистные сооружения, на которых ведется реконструкция, и масштабная модернизация сооружений очистки сточных вод. Выполнение всех работ сопровождает и контролирует администрация.
«Безусловно, финансирование, которое имеет предприятие, используется эффективно и дает хороший результат», - заметил директор Саранскгорводоканала Юрий Шохин.
В Тюмени делегация из Саранска смогла пообщаться не только со специалистами водоканала. Состоялись встречи с заместителем губернатора Вячеславом Вахриным, главой города Русланом Кухаруком и заместителем Главы Тюменского района Артемом Чертовым.
«Наш опыт работы с водоканалом показал, что концессия наиболее эффективный и прогрессивный из возможных способ взаимоотношений. Мы выигрываем, используя более высокую компетенцию частного партнёра», - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.
При этом он напомнил, что регулирование тарифа остается в компетенции регионального правительства. Контроль за тем, чтобы все программные мероприятия водоканал исполнял качественно и в срок, также на стороне исполнительной власти. Успешный опыт города был транслирован в Тюменский район, это позволило заключить еще два концессионных соглашения с «Росводоканал Тюмень» и расширить границы ответственности предприятия на всю тюменскую агломерацию.
«Мы видим реальные результаты не только по сокращению инцидентов, не только результаты по оптимизации по управлению городским хозяйством, но и отзывы от жителей, а это самое ключевое. Изменилось отношение тюменцев к компании», - сказал глава города Тюмени Руслан Кухарук.
Гости из Саранска изучили все аспекты работы по концессионному соглашению, задавали вопросы, изучали документы. Это уже вторая делегация с начала 2023 года в тюменском водоканале. В марте на предприятии побывали представители смоленского водоканала, которые также оценили масштабы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в Тюмени.
«Тюменская агломерация – один из лидеров по объему инвестиций. Сегодня компания может брать новые обязательства и за счет укрупненного синергетического подхода, предприятие развивается и готово делиться имеющимся опытом», - подчеркнул операционный директор группы компаний «Росводоканал Тюмень» Андрей Броцман.