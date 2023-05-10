Представители власти и водоканала Саранска перенимают тюменский опыт партнерства

При этом он напомнил, что регулирование тарифа остается в компетенции регионального правительства. Контроль за тем, чтобы все программные мероприятия водоканал исполнял качественно и в срок, также на стороне исполнительной власти. Успешный опыт города был транслирован в Тюменский район, это позволило заключить еще два концессионных соглашения с «Росводоканал Тюмень» и расширить границы ответственности предприятия на всю тюменскую агломерацию.